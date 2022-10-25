Ömer Erdoğan: 'Oyuna bir türlü giremedik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Giresunspor beraberliği sonrası, üç puan alarak yükselişe geçmek istediklerini ancak zeminin kendilerine çok ciddi problemler yaşattığını aktardı.



Giresunspor'un saha zeminini bilmesinden dolayı buna uygun futbol tercih ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"İlk yarı özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşadık, oyuna bir türlü giremedik. Bizim takımımız daha fazla topa sahip olmaya çalışan, pas oyunu oynayan, bazı varyasyonlarda hücum yapmaya çalışan bir takım ama bunu açıkçası ilk yarı çok yapamadık. Giresunspor da özellikle bizim sol tarafımızı çok iyi kullanarak uzun toplarla, ikinci topları orada kazanarak kenar ortalarıyla hücum yapmaya çalıştı. İlk yarı savunma kısmında çok etkisizdik, aynı zamanda hücumda geldiğimizden beri en etkisiz maçımız oldu."



Erdoğan, ikinci yarı oyuncu değişiklikleri ve saha içeresindeki bazı pozisyon değişiklikleriyle oyunun kontrolüne daha fazla sahip olmaya başladıklarını kaydederek, "Bu sahaya uygun oyunu tercih etmeye başlayınca biz de pozisyonlara girdik, golü bulduk, devamında girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek maçı koparabilirdik. Maçın geneline bakınca açıkçası Giresunspor'un da girdiği net pozisyonlar vardı, maçın hakkı beraberlikti ama kesinlikle bir puan beni sevindiriyor anlamına gelmiyor." açıklamasında bulundu.



Kaleci Gökhan Akkan'ın muazzam bir performans sergilediğinin altını çizen Erdoğan, oyuncusuna teşekkür etti.





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