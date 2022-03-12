Ömer Erdoğan: 'Önemli ve net galibiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının sahalarında oynamanın avantajını ilk dakikadan itibaren rakibe çok bariz şekilde yansıttığını belirtti.



Maçta takım savunmasını çok iyi yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bugün üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık. Rakibi çıkışlarda hataya zorlayıp buradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık. Bu doğrultuda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golün bir tanesi de o şekilde oluştu. Onun dışında savunma kısmını da biliyorduk. Özellikle savunma arkası Ahmed Musa'ya uzun yüksek top atıp savunma arkasında pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Savunmamızı ona göre hazırladık. Oyuncularımız ilk dakikadan itibaren çok disiplinli bir şekilde mücadele etti. Önemli ve net bir galibiyet aldık."





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