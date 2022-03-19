Ömer Erdoğan: 'Maçtan önce 1 puan verseler alırdık'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ömer Erdoğan açıklamasında, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Maça iyi başlamadık. Maçtan önce de söylediğim gibi rakibin soldan hücum kurmasını istedik. Merkezde Batshuayi ile Güven ve Larin'in oraya girmesi, adam paylaşımında orada bir kişi fazla oldular ve bunu iyi kullandılar, golü buldular. Sağ tarafı çözdük ama soldan sıkıntı yaşadık. İlk yarı bence mücadele anlamında evet, oyun anlamında çok istediğimiz şekilde olmadı ama ona rağmen güzel bir golle beraberliği yakaladık. İkinci yarı geçiş fırsatımız oldu, son paslarda istediğimiz olmadı. Onları iyi değerlendirsek, 3 puanla ayrılabilirdik" dedi.



Ömer Erdoğan ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında bir puan almak bizim için başarı. Maçtan önce verselerdi bir puanı biz kabul ederdik. Maçın gidişatına bakarsak 3 puanı da yakın olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir maç oldu" sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da zorlu hava şartlarında iyi mücadele ettiğini belirterek, "İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih etti. Yediğimiz gole kadar başarılı olamadık. Beşiktaş baskılı oyunla başladı. Kazandığımız topları sağlıklı kullanıp, hücuma çıkamadık. 15-20 dakika oyun kendi alanımızda geçti. Yediğimiz golden sonra baskı azalınca normal oyunumuza döndük." dedi.



Kendi oyunlarını oynamaya başlamalarıyla iyi pas yaptıklarını ve oyunu doğru yönlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İkinci yarı baskı yapmaya çalıştık. Rakibi uzun toplara zorladık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda fırsat bulduk. Son vuruşları ve pasları iyi yapsaydık üç puanla ayrılabilirdik. Sezonun gidişatında inişli çıkışlı grafiğimiz oldu. Afrika Kupası'na giden oyuncularımız vardı. O dönemde düşüş oldu. Son 4 hafta toparladık. Ligde dördüncülük fırsatı varsa sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Sezon başında böyle bir hedef yoktu."



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Munir, Ribeiro, Diouf ve Adama Traore ile devam edip etmeyecekleri sorusuna şu yanıtı verdi:



"Munir'in sözleşmesi devam ediyor, onun opsiyonunu kullandık. Diğer oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Bizden düşünmek için süre istediler. Bazı kulüplerde sözleşme uzatmayan oyunculara farklı davranış oluyor. Oynatmamak gibi, kadro dışı bırakmak gibi şeyler oluyor. Biz buna böyle bakmıyoruz. En iyi şekilde sezon sonuna kadar kullanmaya bakıyoruz. Son karar onların. Umut ediyorum kalırlar ben de bir hoca olarak sıfırdan her sene takım kurmak istemiyorum."





İLGİLİ VİDEO