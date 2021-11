Ömer Erdoğan: 'Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz'

Süper Lig'de son iki sezona damga vuran ekiplerden biri olan Hatayspor'un başarısındaki en büyük pay sahibi olan teknik direktör Ömer Erdoğan ile Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er, Hatayspor'u konuştu. İşte o röportajın bir kısmı...



Birçok önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen yeni sezona daha güçlü giren bir Hatay var. Bunun sırrı nedir?



Oynatmak istediğim formasyonları biliyorum, bununla beraber kafamda oynatmak istediğimin oyunun hikayesini de kurguluyorum ve bu kurguda oyuncuların görevleri, o oyunculardan ne istediğim de belli. Hal böyle olunca geriye puzzle'a doğru parçaları eklemek kalıyor. Bizde yurtdışını dikkatle izleyen, 400'e yakın oyuncunun olduğu bir portföye sahibiz, bunun da faydasını görüyoruz.



Ligde 12. hafta sonunda 2. sıradasınız. Tabii ki daha çok maç var ama sezon sonunda olmak istediğiniz konum, hedefleriniz nedir?



Benim için açıkçası ligin 12. haftasında nerede olduğumuzun bir önemi yok. Yönetim, teknik ekip ve oyuncu grubum kendimizi anlık puan durumlarıyla havaya sokmamalıyız. Her rakibe ayrı motive olup sezon sonu olmak istediğimiz yeri sahadaki mücadelemizle belirlemeliyiz. Evet kısa vadede lig oynanırken ikincilik bir motivasyon kaynağı ama asla rehavet sonucunu doğurmamalı. Sonuç olarak ben anlık pozisyonlarla değil uzun vadede ligi en iyi yerde bitirmenin gayretindeyim.



"SEZON BAŞLAMADAN KADRONUN BÜYÜK KISMI HAZIRDI"



Geçen sezon takımın 63 golünün 28'ini atan Boupendza ve Akintola'nın ayrılması takımı nasıl etkiledi?



Sezon başlamadan kadromun büyük bir kısmı hazırdı diyebilirim. Transfer ettiğimiz özellikle ligi bilmeyen oyunculara gelmeden oyun felsefemizi anlatıyorum, geldiklerinde de istediğimiz oyunu video analiz olarak anlatıyor ve gösteriyoruz. Böyle olunca da oyuncu daha sahaya çıkmadan ne yapması gerektiğini ve bekleneni alarak sahaya çıkıyor.



2020-21'de skor yükünü 3 oyuncunun çektiği görülüyor. Bu sezon ise daha dengeli bir dağılım söz konusu. Bunun yaratan faktör nedir?



Geçen sene daha fazla bireysel yeteneklerle goller bulduğumuzu söyleyebilirim, özellikle Boupendza bireysel özellikleriyle çok zor goller attı. Bu yıl ise daha kollektif ve planlı rakip zaaflarının değerlendirilip ona göre tasarlanan pozisyonlardan goller buluyoruz. Bu noktada oyunun hikayesine göre Diouf, El Kaabi, Saba, Adama, Ruben, Kamara gibi isimler planlı bir şekilde skora etki ediyor.



"ÖNCELİK TAKIM SAVUNMASI"



Bu sezon savunmada da daha sağlam bir Hatay var. Sadece 9 golle, ligin en az gol yiyen takımısınız. Bunu nasıl başardınız?



Benim için önemli olan top rakipteyken, topun karşısında doğru pozisyonu alabilmek, çünkü hücumda topu kaybettiğiniz an savunma başlıyor. Takım boyunuz 60 metreyse hiçbir şansınız yok, bu sebeple sezon başında buna çok önem verdik ve takım olarak buna çalıştık. Ayrıca ekibim Fatih, Burak ve Mehdi gibi genç savunma oyuncularıyla özel antrenmanlar da yapıyor. Kalecimiz Munir de tam bir lider ve profesyonel. Bu da bu istatistiği sağlamlaştırıyor.



Mevcut kadro planladığınız hedefler için yeterli mi? Ocak ayında takviye ya da ayrılık söz konusu olacak mı?



Her şeyden önce fedakar, savaşan, mücadele eden, arma için sahada ayakta durabilen, takımdaşlık ruhunu hissettiren oyuncu grubum var. Sahada savaşan, takım ruhuna sahip oynamayanın da oynayan kadar zaferi ve mağlubiyeti hissettiği bir ekip benim için değerli. Zaten aslında takım olgusunu oluşturan en temel etken de bu birliktelik. Bu birlikteliği daha da güçlü kılmak için doğru bir rekabet anlayışını da geliştirmeliyiz düşüncesindeyim ve devre arası birkaç takviyeyle bu rekabeti geliştirebilirim.



"ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"



Kariyerinizin sonraki bölümü için kendinize nasıl hedefler koydunuz?



Hedefim kafamdaki futbolu özgürce oynatabilmek, gelişeni ve değişeni takip edip tercih ettiğim oyuncu grubuyla bu işi yapabildiğim kadar yapmak. İleride süreç ne gösterir tabi ki bilemem ama ben çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim.





