Ömer Erdoğan: 'İkinci yarıda sahanın tek hakimiydik'

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'UN teknik direktörü Ömer Erdoğan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Erdoğan, "Sahada iki denk takım vardı. Biz daha fazla rakibi ikinci bölgede karşılayıp kazandığımız toplarla çabuk hücum planlıyorduk, ilk yarıda bu konuda başarılı olmadık." ifadelerini kullandı.



Ceza sahasında fazla oyuncularının olmasına rağmen gol yemenin kendileri için üzücü olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Golden sonra çok çabuk toparlandık. Üçüncü bölgede baskı yaparak Gaziantep FK'yi savunmadan çıkışlarında rahatsız etmeye başladık. Onları daha fazla uzun toplara zorladık. İkinci yarıda takımım gerçekten çok büyük bir karakter gösterdi. Sahanın tek hakimiydi. Hak ettiğimiz bir puanı aldığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımı bir kez daha tebrik ediyorum."



