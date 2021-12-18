Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini söyleyen Ömer Erdoğan "15-20 dakika gol yemeden geçiş oyununu iyi oynamak istedik ama oyuncularıma yanlış anlattım ya da yanlış anlaşıldım. Geriye çok gömüldük. Trabzonspor'un rahat pas yapmasına izin verdik. 2-0 oldu. Bizim için en kötü ilk yarılardan biriydi." dedi.



İkinci yarı hakkında konuşan Ömer Erdoğan "İkinci yarı başında taktik ve oyuncu değiştirdik. Hemen ilk 5 dakika 2 net pozisyon yakaladık. 1'ini atsak maç farklı bitebilirdi. Şanssızlık veya Uğurcan'ın iyi kurtarışları vardı." ifadelerini kullandı.



Penaltılarının verilmediğini söyleyen Ömer Erdoğan "Teknik direktörlüğe başlarken hakemliğe başlarken konuşmak istemedim ama yaptırıyorlar. İki tane net penaltımız var. Edgar Ie'nin Diouf'u düşürmesi ve Denswil'in elle oynaması var. VAR neye göre değerlendiriyor anlamıyorum. Biz gelince VAR hemen penaltı veriyor. Bu konuda üzgünüm. Burada herkes bir emek sarf ediyor. Bu yarışın içerisinde böyle haksızlığa uğramak beni üzdü." şeklinde konuştu.





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