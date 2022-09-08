Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Son derece gergin atmosferde oynanan karşılaşmanın ardından sahaya giren bir taraftar, Salih Uçan ve Cenk Tosun'a tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Beşiktaş kaptanı Josef de Souza ise kırmızı kart gördü. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



OĞUZHAN'I SORUMLU TUTTU



Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonunda yaptığı açıklamada yaşanan talihsiz olaylardan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü sorumlu tuttu. Tecrübeli teknik adam "Burada 25 bin taraftar var, futboldan anlayan bir taraftar. Onlara verilen kararlar, bize verilmedi. Buradaki taraftarları da gerdi, Mete hoca bizi çok üzdü. Maç sonu olmaması gereken şeyler oldu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan, gelip hem bize hem de taraftarlarımıza küfür etti. İyi oyuncular ve insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Ağır cezalar alabiliriz, dediğim gibi iyi insanlar yetiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, ÖMER ERDOĞAN'I SUÇLADI



Siyah-beyazlı kulüp ise çıkan olaylarda MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın payının olduğunu ileri sürerek şu açıklamayı yaptı: "MKE Ankaragücü hocasının talimatlarının adeta yerine getirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Bir hocanın bu tavırlarının MKE Ankaragücü cemaati tarafından nasıl karşılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayıp, çirkin ve gerilimi artıran yegane faktör olmuştur. Ayrıca baştan sona seyircinin küfürlü tezahüratı görmezlikten gelinecek bir durum değildir. Fitili ateşleyen bir faktör de bu olmuştur. Cezalandırılması gereken bir suçlu vardır. Biz de bu beklenti içindeyiz."



Spor yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olayları değerlendirirken, teknik direktör Ömer Erdoğan'ı eleştirdi. İşte o yazı:



'YAN YOLLARA SAPIYOR, HİÇ YAKIŞTIRAMADIM'



Ömer Erdoğan; kendisini yakinen tanırım, sessiz, sakindir, başka bir benzetmeyle "ağzı var, dili yok" misali... Gelin görün ki Ömer hocamızın maç sonunda yaptığı açıklamaları dinledikçe şaşırdım. Onca olaylara, uçan tekmecilere, maç süresince sahaya atılan yabancı maddeler eleştireceğine, yan yollara sapıyor, hiç yakıştıramadım!



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Hocalar aklını başına alsın" sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Teknik adamların asli görevi, takımlarına iyi futbol oynatmaktır, bunu bilir, bunu söylerim. Ankaragücü'nün fotoğrafı belli... Sıkıntılı bir süreç onları bekliyor. Takımın bu negatif görüntüsünden uzaklaştırmak da Erdoğan hocanın görevidir. Bırak yan yollara sapmayı da, görev ve sorumluluğunun çizgileri içinde kal... İşin özeti Ankaragücü'nün fotoğrafı fludur, hocam flu!



'ÇANAK TUTUYORLAR'



Kaç yıl önceydi anımsamıyorum, statlardaki anarşi ve küfrü önlemek için bir slogan geliştirilmişti: "Küfür etme, ettirme"... Amaç, ilk etapta küfürü önlemek idi. Çok doğru bir yöntemdi. Ancak pek de karşılık bulmadı. Kulüpler bundan dolayı sık sık para cezaları ödedi, olaylar nedeniyle sahaları kapandı. Ne yapsalar bunu önüne bir türlü geçemediler.



Bu güzelim oyuna, nefret tohumları ekmeye devam edersek, vayyy Türk futbolunun haline... Devlet kuşkusuz her taraftarın başına bir polis koyamayacağına göre, burada en büyük sorumluluk, o renklerin sevdalısı olan taraftarlara düşüyor. Özellikle sağduyu olanlara... Düşünün, Ankaragücü maçında kendini bilmez biri ki ona taraftar demeye dilim varmıyor, sahaya atlıyor, uçan tekmeleri savuruyor! Sorgulandı, serbest bırakıldı (!) Peki Ankaragücü'ne gelecek cezalar ne olacak? Bunun içindir ki, böyle fotoğrafı bozuk tipleri aranızda barındırmayın, gerekirse onların maçlara girmesini engelleyin, yoksa ipin uçu kaçtı, kaçacak, bir daha tutamayız.



Bir çift sözümüz de bu oyunun asıl aktörlerine olacak. Takım ya da futbolcu isimler önemli değil, onları herkes biliyor (!), adam futbol oynamaya çıkmıyor, tribünleri ve de ortamı germeye odaklanmışlar. Yani olaylara 'çanak' tutuyorlar! Bu tipleri de zaptı-rapta almanın bir yolu, ivedi olarak bulunmalıdır. TFF bu yönde de bir karar alabilir, ellerini tutan yok."





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