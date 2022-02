Ömer Erdoğan: 'İçimize sinen oyuncu yoktu'

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.



Milli arayı değerlendirerek Kayserispor deplasmanına iyi hazırlandıklarını ifade eden Erdoğan, "Hem antrenman eksiği olan bazı arkadaşlarımızın durumunu biraz daha yukarıya çekmeye çalıştık. Sakatlığı bulunan oyuncularımız ile Afrika Kupası'ndan gelecek arkadaşlarımız da aramıza katılırsa uzun zaman sonra inşallah tam kadro olabileceğiz. Sadece Samuel Ayomide Adekugbe aramızda olamayacak kendisi milli takımda dönüşü Cuma günü olacak, zaten cezalı durumda da düştü. Onun dışında tam kadro İnşallah Kayseri maçında olacağız." dedi.



Transfer çalışmaları



Ara transfer dönemi içinde oyuncu arayışlarının sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Transfer çalışmalarımız son dakikaya kadar devam ediyor. Devre arası çok oyuncu izledik. İçimize sinen çok oyuncu yoktu. Devre arası aramıza katacağımız oyuncuların bize gerçekten direkt katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü onları hazırlama durumumuz da yok. Bu tecrübeyi Kahraba'da yaşadık. Geldiğinde hazır değildi. Bu arada biraz daha yukarıya çektik. Alacağımız oyuncunun bize direk katkı sağlayacak, yardımcı olabilecek oyunculara bakıyoruz. Şu an iki tane oyuncuyla çok ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Birisi yerli, birisi yabancı eğer şartlar uyarsa istediğimiz şekilde onları aramıza katıp transferi kapatacağız. İkisinden belki biri de olabilir. Avrupa'da biliyorsunuz bir de transfer dönemi kapandı. Oradan bazı fırsat transferleri de olabilir. Çünkü orada kulüp bulamayan, boşta olan veya kulübü tarafından kiralanıp transferine izin verilen bazı oyuncular fırsat olarak bize gelirse onları da değerlendirebiliriz."



Erdoğan, aralık ayında sakat oyuncuları ve Afrika Uluslar Kupası'na giden bazı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini kaydetti.



Ligde hem üst hem de alt sıraların çok hareketli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sezon sonuna yaklaşırken her haftanın her puanın çok daha önemi artacak. Onun için ligde her takımında bir şekilde bir iddiası var. Alt grubun ligde kalma iddiası, üst grubun işte Avrupa kupalarını yakalama iddiası derken her maçın zorluk derecesi daha da yüksek olacak. Aralık ayında çok puan kaybettik ama önümüzde şimdi yine fırsatlar var. Bunun ilki de Kayseri'de gözüküyor. İnşallah orada iyi bir sonuç alırsak yine bulunduğumuz yerlerde tutunmak istiyoruz." diye konuştu.





