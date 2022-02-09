Ömer Erdoğan: 'Hedefimize ulaşamadık'

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 kaybeden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, kupada devam edemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Maçın ilk yarısının istedikleri gibi gittiğini aktaran Erdoğan, "Kupada iddiamızı devam ettirmek ve finale kadar gitmek istiyorduk. Maalesef hedefimize ulaşamadık. Aslında maçın ilk yarısı istediğimiz gibi gidiyordu. Üçüncü bölgede baskı yaparak kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 3-4 çok net gol pozisyonuna girdik ama sonuçlandıramadık." diye konuştu.



Karşılaşmanın 45. dakikasında Fatih Kurucuk'un ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasıyla, ikinci yarı ciddi bir şekilde sıkıntıya girdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Savunma kısmını takımımın iyi yaptığını düşünüyorum. 85. dakikada yediğimiz gole kadar rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Hatta o dakikalarda Ayoeb El Kaabi'nin girdiği bir tane çok bariz pozisyonu var. Belki biz tur atlayan takım olacaktık ama maalesef 85. dakikada yediğimiz gol sonrası bu fırsatı değerlendiremedik. Üzgünüz. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Fazla zamanımız yok. Çok çabuk bir şekilde özellikle zihinsel olarak toparlanıp, bu maça hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah pazartesi günü burada kazanarak yine bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz."





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