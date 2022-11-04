Ömer Erdoğan 'Galibiyeti kaçırdık'

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa ile önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Puan olarak birbirine yakın iki takımın maçı oldu. Ortalara doğru tırmanmak için galip gelmek istiyorduk." dedi.



Erdoğan, maçın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Golü yiyene kadar top kontrolü bizdeydi. Golü yedikten sonra oyuncularımız yaşanılan şok nedeniyle kontrolü 10 dakika rakibe bıraktı. Tekrar oyun kontrolünü aldık ve beraberliği bulduk. Son anda girdiğimiz önemli pozisyonları değerlendirseydik, buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Maalesef kısmet olmadı. Oyuncularımın verdiği mücadeleden memnunum. Yenilmezlik serisini daha da uzatmak lazım. Alacağımız galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak istiyoruz."



Ömer Erdoğan, Kasımpaşa'nın bulduğu golde Koita'nın kalecileri Gökhan Akkan'a bir temasının olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Hakeme sordum, kaleciye temasın olmadığını söyledi." yanıtını verdi.



