Ömer Erdoğan: 'Formumuzu bulmamız 5-6 haftayı bulur'

Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Stoper transferi için çalıştıklarını söyleyen genç teknik adam, "Çok istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Orta sahada hücum ve savunma anlamında rakibin oyun kurmasına izin verdik, oyuna giremedik. Belki oyuncuların aşırı isteğiyle alakalıydı. 5 hazırlık maçında üstüne koyarak devam ettik ama ilk yarı çok istediklerimiz olmadı. 2. yarıda daha çok topa sahip olan, kontrolü elinde tutandık. Beraberliği yakaladık, zaman olsa galibiyete çevirebilirdik, 2. yarıdaki oyun beni umutlandırdı. Mazeret değil ama eksiklerimiz de var. Özellikle savunma anlamında. Mecburen Onur'u stoper oynattık, Fatih sakatlandı, Sackey'i hazırladık, sakatlandı aramızda olamadı. Oraya uzun zamandır transfer yapma çabamız var, inşallah 1-2 günde biter. Bizim için yeterli değil, biz çalışacağız, analizlerimizi yapacağız, eksikleri düzeltmeye çalışacağız." dedi.



Formlarını 5-6 haftada bulacaklarını söyleyen Erdoğan, "Geçen sene ile hiç alakası olmayan bir savunma hattı kurduk. Kenarlarda Dylan, Emre Çolak var, ilk 11'de neredeyse 8 yeni oyuncu var, bunlar da kampın devamında geldi, belli bir uyum süresi var. Formumuzu bulmamız 5-6 hafta sürecek gibi. Bu süreci minimum hasarla atlatmalıyız. Transfer yapmayı düşündüğümüz birkaç oyuncuyu da alırsak daha iyi bir takım oluruz." ifadelerini kullandı.



