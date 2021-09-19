Ömer Erdoğan: 'En iyi oyunumuzu oynadık'

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, müsabakanın zorlu geçeceğini bildiklerini belirtti.



Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor'un son 3 maçta tek gol yediğini ve 7 puan topladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kayserispor, Hikmet hoca başladıktan sonra daha kompakt oynayan bir takımdı. Analizlerimizdekine benzer bir gol yedik. Maça aslında iyi başladık. İlk dakikalarda iki pozisyona girdik. Birisini değerlendirseydik belki daha rahat maç oynayabilirdik. Yediğimiz golden sonra oyuncularım gerçekten çok büyük karakter gösterdi. Hiç oyundan kopmadı. Zaman zaman risk aldık. İlk yarı golü bulamadık. İkinci yarı hiç inancımızı kaybetmedik. Soyunma odasında arkadaşlarımıza yaptığımız konuşmada, maçı çevirecek yeteneğe ve inanca sahip olduğumuzu söyledik. İkinci yarıda muhteşem bir oyun vardı. İkinci yarı, Hatayspor'da göreve başladığımdan beri en iyi futbolu izlediğimi düşünüyorum. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."



Erdoğan, maçta rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını ifade eden Erdoğan, iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.



