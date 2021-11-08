Ömer Erdoğan: "Dram yapmayın!"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Dram yapmayın!'
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08 Kasım 2021 00:47
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan konuştu.

Ömer Erdoğan, oyuncularının maçta iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu skoru dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor'a verdik. Gol yedik, oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor'u kutluyorum. Milli maç arasına giriyoruz. Oyuncularım 1-2 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız."


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