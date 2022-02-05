Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması: 'Haber bekliyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında olduğu Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kayseri'den en az 1 puanla ayrılmayı düşündüklerini ama olmadığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Maçın genelinde 5 sefer ceza sahamıza gelen Kayserispor'dan 4 gol yedik. Bir pozisyon da penaltı oldu, kalecimiz çıkardı. Bugün bireysel hataları çok yaptık ve devamında da çok ağır bir şekilde cezalandırıldık. Deplasmanda 3 gol atıp 4 gol yiyorsanız bu düşündürücü. Buna çözüm bulmamız gerekiyor. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı, 3 gol attık, direkten dönen topumuz vardı ama ceza sahası içindeki bireysel hatalardan yediğimiz goller ağır bir şekilde mağlup olmamıza neden oldu."



Hatalardan ders çıkaracaklarını anlatan Erdoğan, bir an önce toparlanıp hafta içi oynayacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi.



Erdoğan, transfer çalışmalarına da değinerek, "Transfer dönemi devam ettiği sürece araştırmalarımız devam ediyor. Alabilirsek 2 veya 3 oyuncu almak istiyoruz. Devre arası transferleri de çok kolay olmuyor. Görüştüğümüz veya haber beklediğimiz oyuncular var. Son güne kadar aramıza 2 veya 3 oyuncu katabilirsek daha sıkıntısız bir süreç yaşarız." ifadelerini kullandı.









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