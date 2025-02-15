Ömer Erdoğan'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, "Buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, son dakika yedikleri golle mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Maça iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Açıkçası ilk yarıda rakibe hiç pozisyon vermedik. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonrası yaptığımız çok basit hata bizim kalemizde gol ile sonuçlandı. Devre arasına 1-1 berabere girdik. İkinci yarı maç ortadaydı. Zaman zaman Gaziantep topa çok fazla sahip oldu, zaman zaman biz olduk. Charsis'in direğe takılan bir pozisyonu vardı. Gol olsaydı bugün buradan 3 puan ile de ayrılabilirdik. Buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Son dakika golü ile yine bugün ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz."



"TEK TARAFLI MAÇ YÖNETTİ"



Ömer Erdoğan, karşılaşmanın hakemi hakkında "Hakemlerle ilgili çok konuşmuyorum ama bugün bana göre tek taraflı maç yönetti. Bütün kararları aleyhimize verdi. Manaj ile kafa teması olan pozisyonda kırmızı vermemesi düşündürücü. İkinci gol öncesi bize olan faulü vermeyip devamında rakibe faul vermesi ve atılan frikikte ofsayt olmasına rağmen pozisyonun devam etmesi bizim açımızdan çok ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli Konyaspor maçı var. Ona hazırlanacağız. İçeride inşallah yenip biraz nefes almamız gerekiyor." diye konuştu.



Erdoğan, son anda sahaya girmesiyle ilgili, "Normalde rakip oyuncular ile ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum ama Arda kardeşimiz iyi futbolcu, kendisinin bu tür şeylerden uzak kalmasını tavsiye ediyorum. Ortamı kızıştırıyor. Tamam orada bir faul olmuş ama olayı büyütüp de hem kulübeyi hem sahadaki oyuncuları sinirlendirmesine, gerginliği artırmasına gerek yok. Sahaya girme nedenim oradaki olayları sakinleştirmekti. Başka bir niyetim yok." ifadelerini kullandı.



