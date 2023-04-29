Ömer Erdoğan: 'Daha fazlasını bekliyordum'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, futbolcuların kazanma isteğinin bu galibiyeti getirdiğini söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta seyircilerinin önünde galip gelmenin önemli olduğunu anlatan Erdoğan, "Puan olarak sıkıntılı ve riskli bir bölgeye çok yakın olan bir takım olarak, buradan puanları alıp, bir an önce üst sıralara çıkarak sezonu rahat bir şekilde bitirmeyi hedefliyorduk." dedi.



Uzun zamandır takımın galip gelememe durumunun oyuncuların üzerinde öz güven kaybına, mutsuzluğa ve strese neden olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Normalde daha önce yapılabilen şeyleri yapamamaya başlamışlar. Basit top kayıpları, basit hatalar. Bunlar tamamen dediğim gibi oyuncuların sezon başında yeteneklerine de güvenerek hedeflediği noktaya ulaşamamanın sonucu."



Erdoğan, bu takımın bireysel anlamda kaliteli olduğunun altını çizerek, futbolda bazen sezon başı hedeflenen şeylerin gerçekleşemeyebileceğini kaydetti.



Bugün burada alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Onların bugün sahadaki inancı, kazanma isteği bu galibiyeti getirdi. Evet, futbol anlamında tatmin oldunuz mu, derseniz ben açıkçası daha fazlasını bekliyordum. Çünkü daha fazlasını yapabilen oyuncu grubuna sahibiz ama bazen de bu tür galibiyetlere de ihtiyaç oluyor. Şu an için en önemli şey galibiyetti. Onu da başardığımız için çok mutluyum." şeklinde konuştu.



