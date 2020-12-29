Ömer Erdoğan: "Bu galibiyet bizi şımartmaz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor karşısında aldıkları 6-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA
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Ömer Erdoğan: 'Bu galibiyet bizi şımartmaz'
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29 Aralık 2020 22:14
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında erken buldukları gollerle avantajlı duruma geçtiklerini dile getirdi.

Bugünkü durumun tam tersini, ligin 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 6-0 yenilerek yaşadıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öz güven anlamında o gün bir çöküş yaşamadık. Bu galibiyet bizi şımartmayacak, havaya sokmayacak. Biz kendimizi biliyoruz. 24 puanı nasıl aldığımızı biliyoruz. Sahada savaşarak elde ettiğimiz bugünkü skor kadar beni mutlu eden, 3-0, 4-0 öndeyken bile gol yememek için oyuncularımın yardımlaşması, çaba göstermesi. Oynadığımız yedinci maçı da gol yemeden bitirdik. Bu da beni çok mutlu ediyor."



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