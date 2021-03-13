Ömer Erdoğan: "Bize yakışmayacak bir gol yedik"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Bize yakışmayacak bir gol yedik'
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13 Mart 2021 19:21
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bu sezon üst üste ikinci kez maç kaybettiklerini aktardı.

İlk kez böyle bir durum yaşadıkları için üzgün olduklarını belirten Erdoğan, "İlk yarı iki takım kontrollü oynadı. Gol pozisyonu olmadı. Birbirini ikinci bölgede bekleyen iki takım vardı. İkinci yarı hücumda sayısal anlamda çoğaldığımız, pozisyon üretmeye başladığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunma anlamında bize yakışmayacak bir gol yedik." şeklinde konuştu.

Golden sonra etkili oynadıklarını savunan Erdoğan, "Riskler aldık ama beraberliği bulmak için yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın geneline bakıldığında, adil olan beraberlikti. Önümüzde üç hafta boşluk var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Kendi evimizde Galatasaray maçında alacağımız galibiyetle, bu iki mağlubiyeti unutturmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



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