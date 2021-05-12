Ömer Erdoğan: 'Beşiktaş'ın kupa finalini bekleyeceğiz'

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.



Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Filistin'de yaşananlar nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "Allah oradaki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah oradaki Filistinli kardeşlerimiz bir an önce huzura kavuşur." dedi.



Karşılaşmanın ligde 5'incilik pozisyonlarını korumak için önemli olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Aynı zamanda Yeni Malatyaspor'un da ligde kalmayı garantilemesi açısından önemli bir karşılaşmaydı. Maçın keyifli geçtiğini düşünüyorum. Biz biraz kontrollü başlayıp ikinci bölgede rakibe karşı çabuk hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Rakibe ilk yarı hiç pozisyon vermedik, gol öncesinde de birkaç tane girdiğimiz net pozisyon vardı. Devre arasına 1-0 girdik. Rakibimizin daha çok risk alıp, savunmada daha çok boş alan bırakacağını biliyorduk. Oyuncularımıza ona göre gereken taktiksel bilgileri verdik. Boupendza'nın özellikle iki pozisyonu vardı. Belki orada pozisyonu gole çevirseydik maçı koparıp galip gelebilirdik ama gol yedikten sonra açıkçası Yeni Malatyaspor'un da girdiği çok net pozisyonlar vardı. Maçı pozisyon olarak değerlendirirsek ilk yarı biz daha iyiydik, Yeni Malatyaspor'un ikinci yarı daha iyi oyunu vardı. Maçın hakkı açıkçası beraberlikti."



Erdoğan, bu maçı geride bırakıp ligin son haftasında Gaziantep ile yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirerek, "İçeride oynayacağımız Gaziantep maçında galip gelip Sivasspor'un da puan kaybını bekleyeceğiz. Ligi 5'inci olarak bitirip ondan sonra tabii ki Beşiktaş'ın kupa finalini almasını bekleyip Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Tabii bu artık bizim elimizde değil. Biz maçımızı kazanıp Sivas'ın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yeni Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



