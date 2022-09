Ömer Erdoğan: 'Beşiktaş ile başlamak avantaj'

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarını kendisi adına avantaj gördüğünü söyledi.



Eryaman Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni görevinin hem kendisi hem de takım için hayırlı olmasını diledi.



Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Erdoğan, "Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok hırslıyım. Hiç zaman kaybetmeden hemen antrenmanlara başladık. Bir an önce takımla tanışmak istedim. Maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli bir rakiple hafta sonu maçımız var." diye konuştu.



Tolga Ciğerci'nin takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Başkanıma çok teşekkür ederim. Kadromuza önemli bir oyuncu kattık. Bana göre o mevkide geçen sezon Süper Lig'in en değerli oyuncusuydu. Transfer dönemi bitene kadar oyuncularımızı daha yakın tanıyıp, 'Eksiğimiz var mı, alternatif veya ilk 11'e oyuncu ihtiyacı var mı?' bunları gözlemlemeye çalışıyoruz. Çok fazla zamanımız yok. Maçta oyuncuyla ilgili daha net bilgi sahibi oluyorsunuz. Daha önce oynanan maçları izledik, analiz yaptık, oyuncularımızla paylaştık. Hem bir ihtiyaç olursa hamlelerimizi yapalım diye oyuncu izliyoruz hem de takımı hazırlıyoruz. Bizim için ilk planda takımı hazırlamak var."



Erdoğan, "İlk maçınızın lider Beşiktaş'la olması avantaj mı dezavantaj mı?" sorusuna, "Benim için avantaj olarak görüyorum. Çünkü bu tür maçlarda oyuncuları çok motive etmeniz gerekmiyor. Oyuncular zaten çok iyi konsantre olmuş. İlk maçımızın iyi bir rakiple olması bizi daha da motive ediyor. Eminim dolu bir statta, tutkulu taraftarların önünde oynayacağız. Eminim takımlarını sonuna kadar destekleyecekler. İnşallah güzel bir sonuçla, güzel bir galibiyetle sezona başlamak kısmet olur. Evimizde oynamak çok büyük bir avantaj. Konya maçında çok coşkulu bir taraftar önünde takım çok farklı oynadı. Sonraki iki deplasmanda açıkçası oyunun altında kaldı. İnşallah taraftarımızı güzel bir sonuçla evlerine göndereceğiz." yanıtını verdi.



Takımla ilgili ilk gözlemlerini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla yetenekli oyuncular. Adaptasyon süreci kolay değil. Her hocanın farklı bir oyun anlayışı var. Oyuncuların biraz zamana ihtiyaçları var. Biz de o zamanı hızlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirmek. Yaptıklarımız çok şükür ortada ama geçmiş geçmişte kaldı. Bugün Ankaragücü'nün başarısı için ne gerekiyorsa ekibim ve futbolcu kardeşlerimle yapacağız. Sürekli hücumu düşünen, izleyenlerin keyif aldığı bir takım yaratmak istiyorum. Tabii ki bugünden yarına hemen olmuyor. Şu an mevcut kadromla Beşiktaş'a karşı nasıl bir oyun anlayışıyla başarılı oluruz, onu ekibimle beraber değerlendiriyoruz."



Erdoğan, Rezerv Lig'le ilgili soru üzerine ise "Federasyonun oradaki düşüncesi farklıydı ama çok çabuk oluştu. Kulüpler buna çok hazırlıklı değildi. Bana göre altyapısı iyi hazırlanıp, daha sağlıklı yapılabilir. Ben de Rezerv Lig yerine Portekiz veya Almanya ligindeki gibi ikinci takımı ikinci, üçüncü liglerde oynatma taraftarıyım. Açıkçası öbür türlü oyuncuların Rezerv Lig'i çok ciddiye aldığını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Tolga Ciğerci: "Ankaragücü büyük bir kulüp"



Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Tolga Ciğerci, MKE Ankaragücü'nü büyük bir camia olduğu için tercih ettiğin söyledi.



Teknik direktör Ömer Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatan Tolga, başka tekliflerin de olduğunu ancak hedefler uyuştuğu için başkent ekibine geldiğini belirtti.



Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Tolga, "Beşiktaş maçı kadrosunda olmak istiyorum. Bunu hocamla da konuşmam gerekiyor. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ama birkaç takım idmanı da gerektiğini düşünüyorum. Çok çabuk alışan bir futbolcuyum. Fazla sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum." diye konuştu.



MKE Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması, 4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.





