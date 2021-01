Ömer Erdoğan: 'Başakşehir'i yine yenebileceğimize inanıyorum'

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas çalışması yaptı.



Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıda takımının gösterdiği performansı değerlendirdi.



Erdoğan, ilk yarıda her hafta üzerine koyan ve saha içerisinde doğruları yapan bir takım izlettirdiklerini ve bunu ikinci yarıda da devam ettireceklerini belirtti.



"Ligin ikinci yarısı herkes için zor geçecek"



Ligin ikinci yarısının daha çekişmeli ve zor geçeceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Fazla ara vermeden ikinci yarının başlamasının hem avantajları hem de dezavantajları var. Gönül ister ki bu yoğun maç trafiğinde oyuncularımızı biraz dinlendirelim ama bu durum her takım için aynı. İnşallah ilk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda artırırız. Hedefimiz değişmedi. Ligde kalacak puanları henüz toplamadık. Önce biz ligde kalabileceğimiz puanları toplayalım ondan sonra önümüzde farklı hedefler oluşabilirse onları da kovalarız. Şu an açıkçası önce yerimizi sağlamlaştırmamız lazım. Çoğu takımlar transfer yaptı, güçlendi, artık daha tedbirli, dikkatli olacaklar. Ligin ikinci yarısı herkes için zor geçecek."



Cumartesi günü deplasmanda geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, Başakşehir'in iyi ve geniş bir kadroya sahip olduğunu bundan dolayı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Kesinlikle oraya giderek iyi futbol oynamaya, galip gelmeye çalışacağız. Sezona nasıl Başakşehir galibiyetiyle başladıysak orada da tekrarını yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Takım kaptanı Mesut Çaytemel de ligin ilk yarısında taraftarları mutlu ettiklerini düşündüklerini söyledi.



Keyifli, güzel ve başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini anlatan Mesut, "Açıkçası puan olarak beklentilerin üstünde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıya ara vermeden Başakşehir maçıyla başlayacağız. Tek amacımız var, ilk yarıda gösterdiğimiz performansı ligin ikinci yarsında da göstermek." dedi.



Mesut Çaytemel, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunun altını çizerek, hafta sonu Medipol Başakşehir deplasmanından güzel bir sonuçla dönmek istediklerini sözlerine ekledi.