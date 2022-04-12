Ömer Erdoğan: 'Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Son haftalarda Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz. Bu maç bir fırsattı bizim için ama sahadan mağlup ayrıldık." dedi.



Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 4-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini galibiyetten dolayı tebrik etti.



Beklemedikleri bir skorla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Erdoğan, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını kaydetti.



Antalyaspor'un iyi bir galibiyet serisi yakaladığını aktaran Erdoğan, "Biz de ocak ayında yaşadığımız sıkıntıların ardından puanlar topluyor ve üst gruba dahil olmuştuk. Son haftalarda Avrupa yarışının içinde kalmak istiyoruz. Bu maç bir fırsattı bizim için ama sahadan mağlup ayrıldık." diye konuştu.



Oyun anlamında kendilerine yakışmayan goller yediklerini belirten Erdoğan, "Antalyaspor'un hücum organizasyonlarına çalışmamıza rağmen o golleri yedik. Futbol, hata oyunu. Daha çok hata yapan bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Öne geçme ve beraberlik fırsatları da yakaladık. Değerlendirmede sıkıntılar yaşadık. Maçın analizini yapıp hatalarımızdan ders çıkartacağız. Sivasspor maçında bu mağlubiyeti telafi ederiz." ifadelerini kullandı.



Oyuncuları Ribeiro'nun gördüğü kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu kaydeden Erdoğan, pozisyonun sarı kartlık olduğunu ve Ribeiro'nun oyundan çıkmasının ardından maçın gidişatının değiştiğini sözlerine ekledi.





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