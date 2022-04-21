Ömer Erdoğan: 'Artık ligin boyu iyice kısaldı'

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık Sezonunun 34. Haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Atakaş Hatayspor, bu zorlu karşılaşmaya galibiyet parolası ile hazırlanıyor.



Süper Ligde son 4 haftadır galip gelemeyen Bordo-Beyazlılar Medipol başakşehir'e mağlup ederek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bir günlük aranın ardından zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına tekrar başlayan Atakaş Hatayspor'un dünkü idmanı yaklaşık bir saat 30 dakika sürdü.



TAKTİK ÇALIŞTILAR



Dinamik ısınma ile başlayan idmanda pas dirili ve dar alanda top kapma oyunu oynayan Bordo-Beyazlılar daha sonra taktik çalıştılar. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarının Cumartesi gününe kadar süreceğini belirten Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.



Medipol Başakşehir'in Emre Belezoğlu ile birlikte büyük bir çıkış yakaladığını hatırlatan Erdoğan, "Bu çıkış devam ediyor. Medipol Başakşehir bu ligin en güçlü ekiplerinden biri. İşimiz kolay değil. Ama biz zoru severiz" dedi.



İYİ BİR YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ



Hatay Söz gazetesinde yer alan habere göre, ligde kalan 5 haftada en iyi sonuçları alıp, ligi olabildiğince iyi bir noktada bitirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Artık ligin boyu iyice kısaldı. Sayılı maçlar kaldı. Bizimde herkes gibi hedeflerimiz var. Sezon başında önümüze ilk 10 hedefini koymuştuk. Şimdi bu hedefin içerisindeyiz. Önümüzde 5 hafta var. Bu 5 hafta içerisinde alabildiğimiz kadar çok galibiyet almak istiyoruz. Bundan sonra alınacak her galibiyetin önemi daha arttı. Alınacak her galibiyet sizi bin kaç basamak üste çıkartabilir. İşimiz kolay değil. Oynayacağımız tüm maçlar bizim için çok zor" diye konuştu.













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