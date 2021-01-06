Ömer Erdoğan: 'Anlamsız bir kırmızı kart'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kalecileri Munir'in kırmızı kart görmesinin ardından sahada işlerin kendileri için zorlaştığına dikkati çekti.



"Maçta 1-0 öndeyken 43. dakikada yediğimiz kırmızı kart, tamamen oyun planımızı bozdu." diyen Erdoğan, "Anlamsız bir kırmızı kart. Bunun nedenini hala anlayamıyorum. Ortada hiçbir şey yokken, ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak... Ondan sonra işimiz zorlaştı, devamında penaltı golü geldi. İkinci yarı sahada kalan arkadaşlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptı. İyi mücadele ettiler. Sahada kalanlara teşekkür ediyorum. İyi hazırlanıp, hafta sonu Beşiktaş maçında iyi futbola, iyi mücadeleye devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.







