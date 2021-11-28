Ömer Erdoğan: 'Ağır bir mağlubiyet oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ağır bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.



Erdoğan, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri Sivasspor'u tebrik etti.



Kırmızı-beyazlı ekibin haklı bir galibiyet aldığını belirten Erdoğan, "Bizim açımızdan ağır bir mağlubiyet oldu. Ligde şimdiye kadar en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydik. Bundan önceki oynadığımız maçlarda rakiplere çok fazla pozisyon vermeyen bir takım görüntüsü izlettirdiğimiz futbolseverlere bugün tam tersini izlettirdik." diye konuştu.



Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Maçın hiçbir bölümünde ne ofansif anlamda ne defansif anlamda sahada doğruları yapan bir Hatayspor yoktu. Neticesinde de özellikle ilk yarı rakibe çok pozisyon verdik, devamında da golleri yedik. Bu bizim için düşündürücü ve üzücü bir olay. Ama bu arkadaşlarımız bugüne kadar 26 puan topladı. Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Bu bizim için iyi bir ders olacak. Bu hatalardan ders çıkartıp, önümüzdeki Başakşehir maçına iyi hazırlanıp orada yine alışık olduğumuz Hatayspor'u inşallah camiamıza ve futbolseverlere izlettirmek istiyoruz."





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