Ömer Erdoğan açıkladı: 'Anlaşma iptal oldu!'

Kayserispor'un 'Anlaştık' şeklinde açıkladığı Ömer Erdoğan, transfer tahtasındaki sorunlar nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.



Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.



Kayserispor taraftarlarına da teşekkür eden Ömer Erdoğan, "Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum." dedi.





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