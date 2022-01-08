Ömer Erdoğan: '4-5 transfer yapacağız'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçı sonrası kötü oynadıklarını ve kötü mücadele ettiklerini söyledi.



Kasımpaşa'yı galibiyetten ötürü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kasımpaşa bizden çok istedi ve doğruları yaptı. Mağlubiyetin yanında bu kadar kötü bir oyun ve kötü bir mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan derslerimiz alacağız ama aynı zamanda takviye bir gerçek, çok eksiğimiz var. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var ve sıkıntı yaşıyoruz. Güçlü bir camia olduğumuza inanıyorum. Takviyelerle önümüzdeki Galatasaray maçında ayağa kalkacağız inşallah. İlk yarıdaki görüntü benim adıma çok üzücüydü. Mücadele anlamında rakipten isteksiz olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor. 4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attırdığımız isim yok ama prensipte anlaştığımız Hatay'a beklediğimiz oyuncular var. Aramıza katılırlarsa rekabet ortamını ve kaliteyi artıracaklar. Onlarla bir çıkış yakalayacağız."





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