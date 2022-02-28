Ömer Erdoğan: '25 dakika beni üzdü'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sergilediklerini belirtti.



İkinci yarının ilk 25 dakikasında oyuncuların sergilediği futbolun kendisini üzdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı istediğimiz şekilde bütün oyun oynadıktan sonra 3-0 bulduktan sonra soyunma odasına girip de oyuncularımı uyarmama rağmen ikinci yarı bir 25 dakika oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele açıkçası beni üzdü. Neredeyse maçı 3-0'dan farklı yerlere götürüyorduk. Burada futbolun ne kadar ciddi bir olay olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hem savunma oyuncuları ödüllendirmek, kalecimizi ödüllendirmek ve açıkçası gol yemeden, sıkıntısız bir şekilde maçı devam ettirip genç arkadaşlarımız Eren'i, Bertuğ'u daha önce oyuna alma niyetim vardı ama maalesef bu 25 dakikalık uyuduğumuz bölümde Malatya 2 gol buldu ve durup dururken stresli bir dönem yaşadık."



Yeni Malatyaspor'un ligde son sırada olmasına rağmen son haftalarda oynadıkları maçta iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini aktaran Erdoğan, "3-0'ın belki rehaveti bizi biraz sıkıntıya soktu. Çok şükür galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





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