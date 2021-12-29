Ömer Bayram: "Utanç verici"

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ömer Bayram, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ömer Bayram: 'Utanç verici'
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29 Aralık 2021 00:29
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Denizlispor'a penaltılar sonucunda mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray'da Ömer Bayram, karşılaşma sonrasında konuştu.

Elenmenin utanç verici olduğunu söyleyen Bayram, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olağanüstü bir maç. O kadar çok pozisyona girdik ki 10 bile olabilirdi. Ancak hikaye anlatmış oluyorum sonuca bakınca. Elendik. Utanç verici. Utanmamız lazım. Camiamızdan, hocamızdan utanmamız lazım bu elenme sonrası. Özür dilememiz gerekiyor. O kadar çok pozisyona giriyorsan açık ara farkla kazanman lazım." dedi.


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