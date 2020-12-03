Ömer Bayram: 'Takaslanacak mıyım? Haberim yok'

Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim hem Kayseri hem de Rize maçlarına Ömer ile başlamadı.



Bu durum sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer'in gönderileceği yönündeki dedikoduları da artırdı.



Son dönemde Beşiktaş'tan Dorukhan'la takas edileceği yönünde haberler çıkan Ömer'in, "Şu an Galatasaray'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi.



SÜRESİ ÇOK DÜŞTÜ, RAKAMLAR ÇAKILDI



29 yaşındaki Ömer Bayram, bu sezon 9 maçta sadece 252 dakika süre aldı (Maç başına ort. 28 dk.) ve ligde asist yapamadı. Deneyimli oyuncu, geçen seozn ligde 29 maçta 2263 dakika süre aldı (Maç başına ort. 78 dk.) ve 10 asist yaptı.





