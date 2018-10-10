SIRA BOSNA VE RUSYA'DA

ARTIK ASİST ZAMANI

GÖZÜM KULAĞIM TERİM'DE

NAGATOMO İLE REKABET GÜZEL

"Hakan Ünsal'a benzetilmek büyük bir onur"

Galatasaray ve Milli Takım'ın sol kanattaki yeni silahı Ömer Bayram, hem kulübünde hem milli forma altında kalıcı olmak istediğini belirtirken, "Akhisar'da 5-6 bindirme yaparken Galatasaray'da 15-20'ye çıktı. Artık asist yapıp sonuca daha fazla katkı verme zamanı" dedi.Çok uzaklardan geldiğini ve başarıya aç olduğunu belirten genç futbolcu, Milli takım formasının en büyük hayali olduğunu söyleyerek, "Ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil ediyorsam bu oynadığım mevkinin en iyileri arasında olduğumu gösterir. Bu da benim için hem bir hediye, hem de performansımın iyiye doğru gittiğinin bir göstergesidir" dedi.İsveç maçıyla Milli Takım'a iyi bir başlangıç yaptığımı düşündüğünü söyleyen Ömer Bayram, "El ele müthiş bir geri dönüşe imza attık. Ben de o maçta kendi adıma iyi bir başlangıç yaptım. Elbette ki başarının bir maçla olmayacağının bilincindeyim. Bosna Hersek ve Rusya maçlarında da iyi oynayıp kendimi ispatlayarak kalıcı olmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın kariyerini daha yukarı taşımak için büyük bir şans olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Burada çok daha ofansif oynuyorum, Akhisar'da bir maçta 5-6 kez bindirme yaparken Galatasaray'da bu sayı 10-15'e çıktı. Ancak artık sonuca daha fazla katkı vermem gerekiyor. Daha fazla asist yapmalıyım. Bunları yapabilmek için de Galatasaray'dan daha güzel bir yer olduğunu da sanmıyorum" diye konuştu.Fatih Terim'in Türk futboluna kattıklarının tartışılamayacağını sözlerine ekleyen milli oyuncu, şöyle devam etti:"Çok büyük oyuncular yetiştirdi. Benim gözüm de kulağım da Fatih Terim'de... Zaten Fatih Terim olmasaydı ben de Galatasaray'da olamazdım. O bana inandı, güvendi. Ben de bunun karşılığını verebilmeyi çok istiyorum. Elimden geleni yapıp takımıma faydalı olmaya çalışacağım. Ömer Bayram'ı tanıtmak benim omuzlarımda bir görev ve ben çok çalışıp bunu başarmak için her şeyi yapacağım."Nagatomo ile yaşadığı rekabetin kendisine çok şeyler kattığını söyleyen Ömer, "Nagatomo ile rekabet halinde gibi gözüksek de onun kariyerine baktığımızda nasıl büyük bir oyuncu, nasıl örnek bir futbolcu olduğunu net olarak herkes görür. Onun tecrübelerinden yararlanmaya, bir şeyler öğrenmeye gayret ediyorum. Her büyük takımda rekabet olur. Aramızdaki rekabetin hem Galatasaray için, hem Nagatomo için, hem de benim için çok yarar getireceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Nagatomo'nun performansı artacaktır, inşallah benimki de artar. İkimiz beraber Türkiye'nin en iyi sol beklerinin Galatasaray'da oynadığını göstermeliyiz" dedi.Galatasaray'a geldikten sonra güzel olaylar yaşadığını, bunlardan birinin de Hakan Ünsal'a benzetilmek olduğunu söyleyen Ömer Bayram şöyle konuştu:"Oyun stilimi de, tipimi de Hakan Ünsal'a benzettiklerini duydum. Bu benzetme sosyal medya üzerinde de çokça yazılıp çizilince, canlı seyredemediğim Hakan Ünsal'ı seyretmek için internete girip bulabildiğim tüm maçlarını izledim. Hakan Ünsal'a benzetilmek benim için onur verici bir olay. Şayet Hakan Ünsal'ın kariyerine yaklaşabilirsem ne mutlu bana. Galatasaray'a gelmek değil kalıcı olmak için çalışmam gerektiğini biliyorum. Ben başarıya çok açım. Buralara çok uzaklardan geldim, kalıcı olmaktan başka bir düşüncem yok."