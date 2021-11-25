Ömer Bayram: 'Lider geldik, lider kalalım'

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ömer Bayram, Olimpik Marsilya ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Ömer Bayram'ın sözleri:



"Maça çok iyi hazırlandık. Grupta içerideki son maçımız var. Taraftar iyi bir atmosfer sağlıyor bize. Lider geldik buraya kadar, lider çıkmak istiyoruz. İçeride olduğumuz için avantaj bizde. Lazio zor bir deplasman olduğu için işi burada bitirmek istiyoruz."





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