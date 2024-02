Ömer Bayram: 'Kerem Aktürkoğlu nasıl eleştirilir?'

Daha önce Kayserispor ve Galatasaray forması giyen şu an 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kariyerine devam eden Ömer Bayram, Milliyet'ten Nergis Aşkın'ın konuğu oldu.Ömer Bayram ilk olarak Eyüpspor'daki hedeflerinden bahsetti:"Galatasaray'dan ayrılırken teklifler vardı. Ancak Eyüpspor'un hedefi beni gerçekten heyecanlandırdı. Başkanımızın Eyüpspor'u ne kadar çok sevdiği ve emek verdiği ortada. Bu hikayenin bir parçası olmak istedim. Geçen sene aslında şampiyon olmak istiyorduk ama bazen futbolda bunlar oluyor. Kolay diye bir şey yok zaten. Geçen seneden tecrübeyi kazandık ve Arda hoca ile çok iyi bir gidişatımız var. O sene bu sene inşallah. Heyecanlıyız. Çok da büyük konuşmuyoruz. Maçtan maça odaklandık. Güzel bir avantajımız var bunu korumakta bizim elimizde."Daha önce Süper Lig'de de forma giyen Ömer Bayram, 1.Lig ile Süper Lig arasındaki farklardan bahsetti:"Hayatta hiç küçümsediğim bir olay olmadı Galatasaray'da ya da başka takımlarda oynarken. 1. Lig diye asla küçümsemedim. Çünkü gerçekten kaliteli ve savaşan takımlar var. Herkes sonuçta Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bu ligde her şey olabiliyor. Her sene çok çekişmeli geçiyor. Keyifli bir lig açıkçası. Çok güzel camialar var bu ligde. Daha çok savaşan bir lig diyebilirim. Rakip takımlar daha mücadeleci. Deplasmanlarda zorluk çektirebiliyor şehir takımlarının taraftarları."Ömer Bayram, takım arkadaşı Caner Erkin ile forma rekabeti var mı sorusuna şu yanıtı verdi:"Öncelikle aramızdaki dostluk çok güzel. Takım içerisinde herkes için geçerli. Futbolda rekabet olmalı zaten. Önceliğimiz Eyüpspor'a layık olup Süper Lig'e taşımak. O oynar ben oynarım, farklı mevkilerde oynarız. Hiç öyle düşünmüyoruz. Çünkü en büyük hedefimiz hep beraber Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra daha önemli oyuncular da katıp Süper Lig'e layık olmak istiyoruz. Sonuçta benim ve Caner'in tecrübesiyle. Caner Türkiye'nin en önemli sol beklerinden biri.""Bu sene talihsiz bir sakatlık geçirdim, kolumu kırdım. Ameliyat oldum. Beklediğimden uzun sürdü bu süreç. Artık yüzde yüz hazırım. Oynuyorum da. Hocamız bana arada şans veriyor tekrar. Dediğim gibi bu sene 5 ya da 10 maç oynarsam önemli değil. Önemli olan katkı vermek. Hepimiz buna odaklıyız."Ömer Bayram teknik direktörü Arda Turan ile ilgili şunları söyledi."Arda hoca çok sevdiğim de bir ağabeyim. Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışı çok da güzel vakit geçirdik. Ona saygın sonsuz çünkü futbolcu olarak başardıkları tartışılmaz. Hocalık kariyerinde de aynı kariyeri çizmesini umut ediyorum. Ona da yakışan bu. Futbol bilgisi, enerjisi bana göre komple bir hoca. Şanslıyım diyebilirim. Takım içerisinde mesela Caner ile de benimle de beraber oynadı. Tanıdıkları çok takımda. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım içinde tecrübemizle ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Çoğu oyuncu için de çok büyük bir fırsat Arda hoca ile çalışmak. Biz de onu bu sene şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz."Ömer Bayram, Galatasaray'da oynadığı dönemde eleştirilmesiyle ilgili konuştu."Bu konu çok hassas bir konu. Yatıp kalkıp her şeyimi verdim. Armaya katkı vermek en önemlisi. İyi oynarsın, kötü oynarsın bunlar futbolda var. Baya da maçlarda oynadım. İstatistikler ortada. Ne yazık ki bunu ara ara Kerem'de de görüyoruz. Mesela inanılmaz istatistiklere sahip ama eleştiriliyor. Bunun cevabını bilemiyorum çünkü hiçbir şekilde saygısızlık yapmadık. Armaya hep yüzde yüz kendimizi vermeye çalıştık. Ancak bu beni daha da güçlü yaptı. Belki ondan da böyle iyi bir sezon geçirdim. Ondan önceki sezonda ayrılma gibi bir ihtimal olabiliyordu. Bir şekilde hırslanıp kendimi herkese göstermek istedim. Ancak ne mutlu bana ki ne güzel geçirdim Galatasaray'da, şampiyonluk gördüm.""Herkesin bir ailesi var. Onlar için üzülüyorsun sadece. Çünkü onlar senin ne kadar emek verip çalıştığını görüyorlar. Hiç kimse sahaya çıkıp da ben bugün çok kötü oynayayım demez."Deneyimli futbolcu hücum ağırlıklı bir oyuncuyken daha defansif oynamaya başlamasının zorlukları olup olmadığından bahsetti."Zorlukları oldu ama bir o kadar avantajları oldu. Günümüz sol beklerinde ofansif olmak önemli. Ben defansif olarak biraz zorluk çektim ancak hocalarım bana çok yardımcı oldu. Avantaja döndüm diyebilirim. Bu arada ben hiç sol bek oynamak istemiyordum. Biraz da zoruma gitmişti açıkçası. O dönem Kayserispor'da Prosinecki hocamızdı. Sol beklerin hepsi sakatlandı, sol ayaklı oyuncu kalmadı. Bana rica etti. Ömer bu maç sol bek oynar mısın dedi. Ben de takımım için elimden geleni yaparım dedim. Karabük maçıydı sanırım. Çok iyi oynamıştım. O maçtan sonra da Prosinecki benden ricada bulundu. Sol bek oynar mısın diye. Ben de oynamak istemediğimi söyledim. Ofans oyuncusu olmak, goller, asistler yapmak bana daha güzel geliyordu. Bana dedi ki, Ömer sol bek oynarsan hem büyük takıma transfer olursun, hem de milli takıma gidersin. Ben de o zaman siz arkamda olursanız denerim dedim. Ve kısmet A Milli takımda ilk 11 maçımdı Bosna'ya karşı. Hocaları Prosinecki'ydi. Sonra beni yanına çağırdı. Hani sol bek oynamak istemiyordun dedi. Tesadüf bir olayı tabii. Sonra da büyük bir takıma transfer oldum işte.Ömer Bayram, hedeflerinin önce Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi."Şu an en büyük hedefim Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkmak. Bu ligde takımımı güzel futboluyla kabullendirdik. Artık 21-22 yaşlarında değilim. Avrupa'ya transfer olmak istiyorum demek doğru olmaz. Ben buraya gelmeden önce bu hikayenin bir parçası olmak istediğimi söyledim. O yüzden şampiyon olup kalıcı olmak istiyoruz. Sonraki hedef ise Eyüpspor'la Avrupa'ya gitmek."Ömer Bayram, Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluğu böyle anlattı:"Ben Hollanda'da büyüdüm. Bir gurbetçi olarak hasta Galatasaraylıyım. Aileden, babadan gelme. Gerçekten fanatiktik. Babam beni çoğu maça kahveye götürürdü. Sonra Galatasaray'a transfer olduğumda aslında benim için çok büyük bir hayal gerçekleşti. Ben dünyanın en mutlu insanıydım. Şu an aslında ne kadar önemli bir şey başardığımı hissediyorum. Yarın bir gün oğluma anlatabileceğim çok güzel bir anım var. Çocukluk aşkım Galatasaray'la bir şampiyonluk yaşamak, dünyada yaşayacağım en güzel şeylerden biri."Ömer Bayram, kariyerindeki dönüm noktasını açıkladı."Prosinecki ile sol bek olmam ve sonra Fatih hoca ile orta sahada oynamam da benim için çok önemliydi. Çok yönlü bir oyuncu olmaya başladım. Milli takımı görmek benim için çok önemliydi.""İleride teknik direktör olmaktan ziyade alt yapı koordinatörlüğü daha hoşuma gider. Bana genç çocukları eğitmek, futbolculuğa adımlarını attırmak daha heyecanlı geliyor. Birçok kulübümüz bu konuda eksik. Yetenek ve oyuncu konusundan hiçbir eksiğimiz yok aslında."