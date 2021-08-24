Ömer Bayram: 'Her dakika Galatasaray'ımıza destek olmak istiyorum'

Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golün asistini yapan Ömer Bayram maç sonunda sosyal medya paylaşımı yaptı.



Ömer Bayram paylaşımında "İyi günde, kötü günde bu formayla sahada olduğum her dakika Galatasaray'ımıza destek olmak istiyorum. Bu arma siz büyük taraftarımız için ne kadar önemliyse benim için de en az o kadar önemli. Galatasaray son dakikasına kadar kazanmaktan başka hiçbir şeyi düşünmez!" sözlerini kullanarak dikkat çekti.



Maç sonunda kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir diğer isim olan Taylan Antalyalı ise, "Güzel bir oyun ve 2'de 2! Tebrikler takım, böyle devam!" sözlerini takipçileriyle paylaştı.



