Ömer Bayram, cezalı duruma düştü

Ligde Konyaspor deplasmanına birçok eksikle çıkan Sarı-Kırmızılı takımda; Belhanda, Ömer Bayram ve Luyindama da sarı kart cezası sınırındaydı.



Bu 3 oyuncu da maça ilk 11'de başladı. Belhanda ve Luyindama, oyunu kart görmeden tamamladı ancak Ömer Bayram 39. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Ömer, 18'inci haftada cumartesi günü Gençlerbirliği'yle oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Deplasmanda 7 eksikle



Galatasaray, sakatlığı devam eden; Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı.



Sarı-Kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. Kart cezalısı olan Arda Turan, önceki gün kafileyle birlikte Konya'ya geldi, maçı da statta izledi.



