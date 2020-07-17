Ömer Bayram: '6 aydır maaş alamadığım haberleri asılsız'

Galatasaray'dan bir süredir maaşını alamadığı kaydedilen Ömer Bayram, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



28 yaşındaki oyuncu, iddiaların doğru olmadığını belirtirken, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. Spor kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Ömer Bayram'ın 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



"ÖMER BAYRAM HABERLERİ ASILSIZDIR"



Ömer Bayram'ın ardından Galatasaray da bir açıklamayla oyuncuya ödemelerin yapıldığını açıkladı.



Galatasaray'ın açıklamasında, "Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.



