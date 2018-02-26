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Ömer Asaf Belçika'da 6. oldu

Milli karting sporcusu, Belçika Rotax Max Challenge serisinin ilk ayağını 6. sırada tamamladı

Kaynak: AA
Ömer Asaf Belçika'da 6. oldu
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26 Şubat 2018 14:14
 Milli karting sporcusu Ömer Asaf Kolot, Belçika'daki bu sezonun ilk Avrupa yarışını 6. sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5 sezondur yarışan ve 2 yıldır da Belçika Rotax Max Challenge serisi mini max kategorisinde mücadele eden Ömer Asaf'ın, Uluslararası Genk Pisti'nde çıktığı ilk ayak yarışında 6. olduğu bildirildi.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda bu sezon mini kategoriden, junior kategoriye geçen 12 yaşındaki Ömer Asaf'ın, turnuvada 7 farklı ülkeden, 16 sporcuyla mücadele ettiği ifade edildi.

Belçika Rotax Max Challenge serisi 5 ayaktan oluşuyor.

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