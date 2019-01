Ömer Ali Şahiner'den transfer ve kariyer itirafları

Beşiktaş'tan teklif almasına ve Galatasaray'ın transfer listesinde olmasına rağmen Konyaspor'la sözleşmesini 3 yıl uzatan Ömer Ali Şahiner, Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'a konuştu. İşte 27 yaşındaki oyuncu ile yapılan röportaj:Beni burada tutan iki faktör oldu. İlki Konyaspor'a olan aidiyet duygusu, diğeri Aykut Kocaman. Aykut Hoca ve ekibine inanıyorum. 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' derler ya her başarılı futbolcunun arkasında da teknik direktörü vardır. Aykut Hoca ile hem bireysel hem de takım performansı çok üst seviyeye çıkıyor.Çoğu oyuncu farklı bölgede oynamayı sevmez, modu düşer. Benim için ekstra güzel bir özellik. Yeteneğimden dolayı oyunun hem defans hem de hücum yönünü oynayabiliyorum. Teknik-taktik önemli ama artık günümüz futbolunda kuvvet- güç işi de önemli. Sahada zayıf olduğunuz an rakibi yenmeniz imkansız. İdman dışında fitness-bireysel çalışmalara önem veriyorum.Yabancı sınırı olsun dersem kendimle çelişirim. Benim geçmiş sezonlarda ortalama 40 maçtan fazla oynadığım dönemde yabancı serbestti. Serbest olmalı zaten! Üstelik bakın bizdeki hücum hattına: Yatabare, Jahovic, Traore, Milosevic ve Hurtado. Bunların hepsi kalburüstü oyuncular ama ben oynamaya devam ediyorum. Futbolcunun pasaportu olmaz. Sahada çalışanı, iyi ve güçlü olanı, kendine iyi bakanı, kalitelisi oynar.Yalan yok çok bekledim. Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum. Milli Takım'a çağrılan oyuncuları kesinlikle kötülemiyorum ama bu konuda duygusalım. U-16'dan U-21'e kadar alt yaş kategorilerinin hepsinde milli formayı giydim. 92 jenerasyonu olarak Ter Stegen ve Götze'ye rakip olmuştum. A Milli Takım'ı beklemeye devam edeceğim.Bizdeki sıkıntı etli-ekmek! Yağ-et hamur üçü bir arada... Konyalıyım zaten, arada dayanamıyorsun etli ekmeğe.