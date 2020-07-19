Ömer Ali Şahiner: 'Şoktayım'

Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor'u 3-1'den geri dönerek 4-3 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundı.



Ömer Ali Şahiner şokta olduğunu ve galibiyet sevincini doyasıya takım arkadaşlarıyla yaşadıklarını söyledi.



Ömer Ali'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Hala geri dönüşün şokundayım desem yeridir. Biraz önce bu sahada neler oldu anlayamadım hala. İçeride doyasıya kutladık. 3-1'den sonra neler oldu inanın hatırlayamıyorum. 3-1 iken skor birbirimize 1 golle geri döneceğimizi biliyorum. 3-3'ken kaleden Ertuğrul 'hadi 1 tane daha atarız' dedi ve attık. Sezon boyunca hayal kırıklığına uğrattığımız taraftarlarımıza özür borcumuz vardı. Kayseri maçında da istediğimiz skor gelirse istediğimizi almış olacağız"



"Geçen hafta Başakşehir maçından önce kendi aramızda yaptığımız konuşmada korkmadan futbol oynadık. Teknik ekibinden yönetimine herkesin bize desteği vardı."



