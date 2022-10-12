Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi uzatıldı
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12 Ekim 2022 17:44
Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.

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