Ömer Ali Şahiner'den Aykut Kocaman itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Ömer Ali Şahiner, Milliyet'e konuştu. Kendi performansından yabancı kuralına kadar birçok konuya değinen Şahiner, samimi açıklamalarda bulundu.İlk olarak Süper Lig'de geçtiğimiz 8 haftayı değerlendiren Ömer Ali Şahiner, milli aranın takımına iyi geleceğini söyledi.Ömer Ali Şahiner,sözlerini sarf etti.Deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine gelen Çağdaş Atan için şunları söyledi;Ömer Ali Şahiner, sakatlığını tamamen atlattığını söyledi ve,diye konuştu.Başakşehirli futbolcu Süper Lig'deki yıldız transferleri değerlendirdi. Ligin tekrar 18 takımlı olma konusuna da ayrıca değindi. Ömer Ali'nin sözleri şu şekilde;Ömer Ali Şahiner sezon başında kendisi ile ilgili çıkan transfer haberlerini şöyle cevapladı;Birçok pozisyonda oynayabilen Ömer Ali Şahiner, sahada kendini en verimli hissettiği yeri de açıkladı.Deneyimli futbolcu milli takımla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;Ömer Ali Şahiner, çalıştığı teknik direktörlerle ilgili samimi açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, şu sözleri kullandı;Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transferinde Caner Erkin ile kullanılan videosu için,şeklinde konuştu.