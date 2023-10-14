Ömer Ali Şahiner'den Aykut Kocaman itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Ömer Ali Şahiner, Milliyet'e konuştu. Kendi performansından yabancı kuralına kadar birçok konuya değinen Şahiner, samimi açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Süper Lig'de geçtiğimiz 8 haftayı değerlendiren Ömer Ali Şahiner, milli aranın takımına iyi geleceğini söyledi.
Ömer Ali Şahiner, "Bu 8 hafta çok hızlı çok yoğun geçti aslında. Hem değişiklikler hem gelen skorlar. Kötü bir başlangıç yaptık. Sonrasında zor bir fikstürün içinde fena sayılmayacak bir toparlanma süreci oldu bizim için. Hem değişimlerin olması, hem skorların kötü gelmesi, hem yeni gelen hocanın hem biz oyuncuların orta noktada oyunu çıkartması için zor oluyor. Ancak bunu atlattığımızı düşünüyorum ki bu milli ara çok iyi oldu. Çağdaş hocanın tam anlamıyla istediklerini yapabilmemiz için önemli bir zaman aralığı oldu. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Umarım bu aradan sonra üstüne koyarak başarılı bir şekilde devam ederiz." sözlerini sarf etti.
ÇAĞDAŞ ATAN SÖZLERİ
Deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine gelen Çağdaş Atan için şunları söyledi;
"Çok eski tanışıyorum. Burada daha önce kendisiyle çalışan tek oyuncu benim. Konya'dayken Sergen hocanın yardımcısıydı. Hem karakteri hem de saha içindeki duruşu, her zaman kendini yenileyen, yenilikçi, saha içindeki oyuncusuyla bilgi ve fikir alışverişine açık bir hoca. Biz de bunun avantajlarını yaşıyoruz. Biz de iyi bir takımız genci, deneyimlisiyle. O anlamda hoca da enerjisini hemen hissettirdi ama bundan sonra da olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hala daha hocanın tam anlamıyla istediği düzen ve oyun oturdu diyemeyiz."
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Ömer Ali Şahiner, sakatlığını tamamen atlattığını söyledi ve, "1 çeyrek maç oynadım diyebilirim. Kötü bir başlangıç oldu benim için. İlk hafta Alanya'da daha sonra 3.hafta Konya maçından sonra bir sıkıntım oldu. Biraz erken dönmüştüm. Tekrar sakatlığım nüksetti. Hem tekrarlamaması adına hem daha güçlü dönmek için 2 haftalık sürecin üstüne 1 hafta daha koyarak uzattık. 3 haftalık bir tedavi süreci oldu. Ekstra antrenmanlarla da takımı yakalamış oldum. Şu an tamamen sağlıklı bir şekilde takımın içindeyim. Bizim için can sıkan önemli noktalardan biri sakatlık. İnşallah bir daha olmaz." diye konuştu.
Başakşehirli futbolcu Süper Lig'deki yıldız transferleri değerlendirdi. Ligin tekrar 18 takımlı olma konusuna da ayrıca değindi. Ömer Ali'nin sözleri şu şekilde;
"Kağıt üstünde konuşulanlar favori gösterilenler var ama bu işin reel tarafı da var. Bence bir fark oldu çünkü son dönemlerde ben hatırlamıyorum bu kadar çok para harcanıp, bu kadar kaliteli oyuncuların geldiği transfer dönemi oldu. Buna Beşiktaş'ı da sayabiliriz onlar da çok oyuncu aldılar belki puan olarak geride kaldılar ama. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok ciddi isimler aldılar. Şu anki ekonomik durumda gelirlere baktığımızda herkes her yerde konuşuyor tüm başkanlar. Diğer aşağıda kalan Anadolu kulüplerine baktığımızda yetişebilmeleri çok zor. Yani başarı olmadığı sürece bu işin devam etmesi ya da kulüplerin sağlıklı transfer yapması çok zor geride kalan takımlar için. Ya Avrupa'da devam eden ilk 4'ün içinde olan bir düzeniniz olacak ki Başakşehir bunu en iyi yapan kulüplerden biri ya da oyuncu satışıyla sürdürülebilir. Ancak onun dışında bu sene yapılan transferlere yetişmek çok zor. Forma satışları, bilet satışları, yayın gelirleri bu seviyedeyken diğer takımların o seviyeye gelmesi çok zor. Diğer takımlarında devam eden bir süreci var Avrupa'da. İster istemez makasın açılması da doğal. Onlar 10'luk oyuncu alabiliyorsa diğer kulüplerin 1'lik oyuncu alması çok doğal bence."
"Ligin değerinin düştüğünü gösteren birçok neden olabilir. Birçok parametre olabilir çok fazla bir bilgim yok ama fikrim var. Belki ligdeki takım sayısının fazlalığı bizim değerimizi aşağı çekmiş olabilir. Bilmiyorum bunula ilgili bir araştırma ya da net bir veri var mı elimizde ama hani dışarıdan kabaca baktığımızda ligimiz eski düzenle yani 18 takımla devam ederse bir tık daha yukarıda olabilir bazı şeyler. Çünkü bazı haftalar gerçekten geçmek bitmek bilmiyor hem de seyir zevki de düşüyor. Ben çok maç izlerim. O hafta her maçı izlemeye çalışırım. Bazen gerçekten kendi takımım da dahil bazı maçlardan sıkılıyorum. Benim gördüğüm sorunlardan, başlıklardan biri bu. Ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum ama eski düzenimize dönersek pastadan dağıtılan pay da yükselir. Bu salgın sürecinde başladı biliyorsunuz ancak illa ki yöneticilerimiz bir yolunu bulacaktır."
"BAZI TEKLİFLER OLDU"
Ömer Ali Şahiner sezon başında kendisi ile ilgili çıkan transfer haberlerini şöyle cevapladı;
"Bazı teklifler oldu. Söylenti gibi hani bana geldi. Ama hem benim buradaki konumum, buradaki durumum, takımdaki pozisyonum itibariyle hem de özel hayatım neticesinde burada mutluyum. Başta başkanımız ve o dönem için Emre hoca ile birlikte kulübün bana verdiği değerden dolayı kendimi burada çok iyi ve özel hissediyorum. O yüzden herhangi bir ayrılık veya bir teklifi değerlendirme durumum olmadı. Israrcı olabilecek birkaç takım vardı. Onlara kulüp düzeyinde yönlendirme yaptık. Ancak benim tarafıma sonradan gelen herhangi bir şey olmadı. Genel olarak toparladığımızda sezon başında Emre hoca ile birlikte çok önemli bir sorumluluk verdiler bana. Bu takımın kaptanlarından biri oldum. Burada son derece mutluyuz. Bu anlamda kafamızın başka yere gittiği olmadı."
"Yeni olan her şeye açığım, beni heyecanlandırıyor. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum. Bu anlamda da baktığımızda değerlendirebileceğimiz en büyük fırsat Avrupa. Konyaspor'da çok iyi gidişatımız vardı. O dönem birkaç cılız tekliflerin dışında çok ileriye gitmedi. Ben çok isterdim. Olsaydı ben Ömer Ali olarak değerlendirmek isterdim. Hem futbolculuğum için hem sonrası için bana çok katkısı olacağını düşünüyordum Avrupa'nın. Ama şu an oradaki tüm gelişmeleri araştırıyorum."
"11'DE OLDUĞUM SÜRECE HER ŞEY MÜKEMMEL"
Birçok pozisyonda oynayabilen Ömer Ali Şahiner, sahada kendini en verimli hissettiği yeri de açıkladı.
31 yaşındaki futbolcu, "Özellikle rahatsız olduğun bir yer var mı dersen, yok. Bunu samimi söylüyorum Konya'da bir dönem çok değişti, bir ara 12 maç sol bek oynadım. Sonra forvetlerimizde bir sıkıntı oldu forvet oynadım sezonun geri kalan kısmında. Konya'da Skubic gelmeden önce sağ bek hikayesi Aykut hoca ile birlikte başladı. Yarım sezon sağ bek oynadım. Sonra zaman zaman burada Emre hoca orta saha oynattı 8 numara dediğimiz pozisyonda. Ama hepsinin sonucuna geldiğimizde futbolcu oynamak ister. Sahada bana herhangi bir görev verildiğinde ben ayırt etmiyorum. Takımdaşlık duygum çok yüksek. Belki gol asist çok yapamadığım dönemlerde her zaman arkadaşlarıma, hocaya yardım etmek istiyorum. Bu anlamda bunun hep olumlu geri dönüşleri oldu bana. Ben de bunu Ömer'in bir karakteri gibi yansıtmak istedim. Bazen oyuncular sinirlenebilir ben orta saha değilim beni niye orta sahada oynatıyor, ben kanat oyuncusuyum diyebiliyorlar. Ben tam tersine ihtiyaç duyulduğunda, görev verildiğinde ayırt etmeksizin elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepsini toparlayacak olursak ilk 11'de olduğum sürece benim için her şey mükemmel." dedi.
"FUTBOLCUNUN PASAPORTU OYNAMIYOR"
Deneyimli futbolcu milli takımla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
"Öncelikle hayırlı olsun. Montella hoca burada başarılı bir süreç geçirdi, kendini gösterdi. Bence kaliteli bir kadromuz var. Şu anki jenerasyonun ve ülkemizin bu organizasyonlarda olması lazım. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Burada da bir hoca gitti yenisi geldi. Sürekli konuşuluyor Türk mü olsun yabancı mı olsun. Ben bir basın toplantısında söylemiştim. Futbolcunun pasaportu oynamıyor. Ben yabancılardan çok güzel şeyler öğreniyorum. Oyuna bakış açısı, hem saha içi, hem saha dışında da. Aynı şekilde biz de onlara bir değer katmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan şey zaman."
"Burada gelene de aynı sabrı göstermemiz gerekiyor. Biz çok seviyoruz birkaç kötü maçtan sonra hoca gitsin, başkan gitsin demeyi. Daha sağlıklı, daha düzenli bir ortamda, bunu zamana yayarak tabii ki başarılı oluruz. Türk mü yabancı mı konuşmaları bize fayda sağlamaz. Çok değerli Türk hocalarımız var tabii ki ama ben bu tartışmaya girmeden sürece odaklanıyorum. Burada bir karar verildi. Montella geldi. Ona en iyi olanakları sağlayıp sürece bakmamız gerekiyor. 1-2 olumsuz geçen maça bakıp hocayı eleştirmememiz gerekiyor. Gitsin mi kalsın mı bizim en büyük sorunumuz bu. O oyuncuyu aldı bunu almadı en çok konuştuğumuz şeyler. Çok didikleyip, irdeliyoruz biz. Ancak bizim ülkemizde sabır ve zaman çok zor. Elimizde iyi işler yapabilecek malzememiz var. Montella da kendini kanıtladı Adana Demirspor'da. Bizden de Selçuk hocamız yanında. Umarım çok başarılı olurlar."
"HAYATIMA DOKUNAN İSİM KOCAMAN"
Ömer Ali Şahiner, çalıştığı teknik direktörlerle ilgili samimi açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Ne kadarını aldım bilmiyorum ama benim hem özel hayatımda özellikle, kişilik, davranış biçimi açısından her zaman örnek aldığım, genelde de futbol camiasında hem dışarıda takdir edilen isim Aykut Kocaman'dır. Benim de hayatıma çok önemli dokunuşları oldu. Hem saha içinde hem saha dışında. Onun dışında olumsuzluk yaşadığım hiçbiri yok. Ancak en çok hayatıma dokunan isim Aykut Kocaman'dır. Çok beyefendi ve çok kaliteli bir kişiliğe sahip. Bunları düşündüğümde mesela bir takım yapacak olursam, mesela bir antrenörüm, savunmasına, disiplinine Aykut Kocaman'ı koyarım. Hücumda da kazanma isteği ve hırsına da Emre Belözoğlu'nu koyarım. Ben daha önce Emre hoca gibi bir insan görmedim. Her zaman kazanmak için düşünen, oynayan. Antrenmanda dahi, aramızda oynadığımız ayak tenisinde bile yenilgiyi kabul etmeyen bir kişilik. Şenol hocayı da kaleye koyalım.(gülerek)"
CANER ERKİN VİDEOSU!
Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transferinde Caner Erkin ile kullanılan videosu için, "Dışarıda bizi gören genç arkadaşlar, abi forma var mı, fotoğraf çektirelim derlerdi şimdi Caner Erkin videosu çok iyiye döndü her şey. Gökhan Yılmaz'ın fikriydi. Ben de bir düşündüm. Hatta yurtdışında da bir transfer öyle açıklandı sonra. Çok keyifli oldu. Biz saha içinde gerilimler yaşayabiliyoruz. Ancak maç bittikten sonra sarılıyoruz. Hepimiz arkadaşız. Hem bunu anlatan hem komik bir transfer videosu oldu." şeklinde konuştu.
İlk olarak Süper Lig'de geçtiğimiz 8 haftayı değerlendiren Ömer Ali Şahiner, milli aranın takımına iyi geleceğini söyledi.
Ömer Ali Şahiner, "Bu 8 hafta çok hızlı çok yoğun geçti aslında. Hem değişiklikler hem gelen skorlar. Kötü bir başlangıç yaptık. Sonrasında zor bir fikstürün içinde fena sayılmayacak bir toparlanma süreci oldu bizim için. Hem değişimlerin olması, hem skorların kötü gelmesi, hem yeni gelen hocanın hem biz oyuncuların orta noktada oyunu çıkartması için zor oluyor. Ancak bunu atlattığımızı düşünüyorum ki bu milli ara çok iyi oldu. Çağdaş hocanın tam anlamıyla istediklerini yapabilmemiz için önemli bir zaman aralığı oldu. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Umarım bu aradan sonra üstüne koyarak başarılı bir şekilde devam ederiz." sözlerini sarf etti.
ÇAĞDAŞ ATAN SÖZLERİ
Deneyimli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine gelen Çağdaş Atan için şunları söyledi;
"Çok eski tanışıyorum. Burada daha önce kendisiyle çalışan tek oyuncu benim. Konya'dayken Sergen hocanın yardımcısıydı. Hem karakteri hem de saha içindeki duruşu, her zaman kendini yenileyen, yenilikçi, saha içindeki oyuncusuyla bilgi ve fikir alışverişine açık bir hoca. Biz de bunun avantajlarını yaşıyoruz. Biz de iyi bir takımız genci, deneyimlisiyle. O anlamda hoca da enerjisini hemen hissettirdi ama bundan sonra da olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hala daha hocanın tam anlamıyla istediği düzen ve oyun oturdu diyemeyiz."
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Ömer Ali Şahiner, sakatlığını tamamen atlattığını söyledi ve, "1 çeyrek maç oynadım diyebilirim. Kötü bir başlangıç oldu benim için. İlk hafta Alanya'da daha sonra 3.hafta Konya maçından sonra bir sıkıntım oldu. Biraz erken dönmüştüm. Tekrar sakatlığım nüksetti. Hem tekrarlamaması adına hem daha güçlü dönmek için 2 haftalık sürecin üstüne 1 hafta daha koyarak uzattık. 3 haftalık bir tedavi süreci oldu. Ekstra antrenmanlarla da takımı yakalamış oldum. Şu an tamamen sağlıklı bir şekilde takımın içindeyim. Bizim için can sıkan önemli noktalardan biri sakatlık. İnşallah bir daha olmaz." diye konuştu.
Başakşehirli futbolcu Süper Lig'deki yıldız transferleri değerlendirdi. Ligin tekrar 18 takımlı olma konusuna da ayrıca değindi. Ömer Ali'nin sözleri şu şekilde;
"Kağıt üstünde konuşulanlar favori gösterilenler var ama bu işin reel tarafı da var. Bence bir fark oldu çünkü son dönemlerde ben hatırlamıyorum bu kadar çok para harcanıp, bu kadar kaliteli oyuncuların geldiği transfer dönemi oldu. Buna Beşiktaş'ı da sayabiliriz onlar da çok oyuncu aldılar belki puan olarak geride kaldılar ama. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok ciddi isimler aldılar. Şu anki ekonomik durumda gelirlere baktığımızda herkes her yerde konuşuyor tüm başkanlar. Diğer aşağıda kalan Anadolu kulüplerine baktığımızda yetişebilmeleri çok zor. Yani başarı olmadığı sürece bu işin devam etmesi ya da kulüplerin sağlıklı transfer yapması çok zor geride kalan takımlar için. Ya Avrupa'da devam eden ilk 4'ün içinde olan bir düzeniniz olacak ki Başakşehir bunu en iyi yapan kulüplerden biri ya da oyuncu satışıyla sürdürülebilir. Ancak onun dışında bu sene yapılan transferlere yetişmek çok zor. Forma satışları, bilet satışları, yayın gelirleri bu seviyedeyken diğer takımların o seviyeye gelmesi çok zor. Diğer takımlarında devam eden bir süreci var Avrupa'da. İster istemez makasın açılması da doğal. Onlar 10'luk oyuncu alabiliyorsa diğer kulüplerin 1'lik oyuncu alması çok doğal bence."
"Ligin değerinin düştüğünü gösteren birçok neden olabilir. Birçok parametre olabilir çok fazla bir bilgim yok ama fikrim var. Belki ligdeki takım sayısının fazlalığı bizim değerimizi aşağı çekmiş olabilir. Bilmiyorum bunula ilgili bir araştırma ya da net bir veri var mı elimizde ama hani dışarıdan kabaca baktığımızda ligimiz eski düzenle yani 18 takımla devam ederse bir tık daha yukarıda olabilir bazı şeyler. Çünkü bazı haftalar gerçekten geçmek bitmek bilmiyor hem de seyir zevki de düşüyor. Ben çok maç izlerim. O hafta her maçı izlemeye çalışırım. Bazen gerçekten kendi takımım da dahil bazı maçlardan sıkılıyorum. Benim gördüğüm sorunlardan, başlıklardan biri bu. Ne kadar doğru söylüyorum bilmiyorum ama eski düzenimize dönersek pastadan dağıtılan pay da yükselir. Bu salgın sürecinde başladı biliyorsunuz ancak illa ki yöneticilerimiz bir yolunu bulacaktır."
"BAZI TEKLİFLER OLDU"
Ömer Ali Şahiner sezon başında kendisi ile ilgili çıkan transfer haberlerini şöyle cevapladı;
"Bazı teklifler oldu. Söylenti gibi hani bana geldi. Ama hem benim buradaki konumum, buradaki durumum, takımdaki pozisyonum itibariyle hem de özel hayatım neticesinde burada mutluyum. Başta başkanımız ve o dönem için Emre hoca ile birlikte kulübün bana verdiği değerden dolayı kendimi burada çok iyi ve özel hissediyorum. O yüzden herhangi bir ayrılık veya bir teklifi değerlendirme durumum olmadı. Israrcı olabilecek birkaç takım vardı. Onlara kulüp düzeyinde yönlendirme yaptık. Ancak benim tarafıma sonradan gelen herhangi bir şey olmadı. Genel olarak toparladığımızda sezon başında Emre hoca ile birlikte çok önemli bir sorumluluk verdiler bana. Bu takımın kaptanlarından biri oldum. Burada son derece mutluyuz. Bu anlamda kafamızın başka yere gittiği olmadı."
"Yeni olan her şeye açığım, beni heyecanlandırıyor. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum. Bu anlamda da baktığımızda değerlendirebileceğimiz en büyük fırsat Avrupa. Konyaspor'da çok iyi gidişatımız vardı. O dönem birkaç cılız tekliflerin dışında çok ileriye gitmedi. Ben çok isterdim. Olsaydı ben Ömer Ali olarak değerlendirmek isterdim. Hem futbolculuğum için hem sonrası için bana çok katkısı olacağını düşünüyordum Avrupa'nın. Ama şu an oradaki tüm gelişmeleri araştırıyorum."
"11'DE OLDUĞUM SÜRECE HER ŞEY MÜKEMMEL"
Birçok pozisyonda oynayabilen Ömer Ali Şahiner, sahada kendini en verimli hissettiği yeri de açıkladı.
31 yaşındaki futbolcu, "Özellikle rahatsız olduğun bir yer var mı dersen, yok. Bunu samimi söylüyorum Konya'da bir dönem çok değişti, bir ara 12 maç sol bek oynadım. Sonra forvetlerimizde bir sıkıntı oldu forvet oynadım sezonun geri kalan kısmında. Konya'da Skubic gelmeden önce sağ bek hikayesi Aykut hoca ile birlikte başladı. Yarım sezon sağ bek oynadım. Sonra zaman zaman burada Emre hoca orta saha oynattı 8 numara dediğimiz pozisyonda. Ama hepsinin sonucuna geldiğimizde futbolcu oynamak ister. Sahada bana herhangi bir görev verildiğinde ben ayırt etmiyorum. Takımdaşlık duygum çok yüksek. Belki gol asist çok yapamadığım dönemlerde her zaman arkadaşlarıma, hocaya yardım etmek istiyorum. Bu anlamda bunun hep olumlu geri dönüşleri oldu bana. Ben de bunu Ömer'in bir karakteri gibi yansıtmak istedim. Bazen oyuncular sinirlenebilir ben orta saha değilim beni niye orta sahada oynatıyor, ben kanat oyuncusuyum diyebiliyorlar. Ben tam tersine ihtiyaç duyulduğunda, görev verildiğinde ayırt etmeksizin elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepsini toparlayacak olursak ilk 11'de olduğum sürece benim için her şey mükemmel." dedi.
"FUTBOLCUNUN PASAPORTU OYNAMIYOR"
Deneyimli futbolcu milli takımla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
"Öncelikle hayırlı olsun. Montella hoca burada başarılı bir süreç geçirdi, kendini gösterdi. Bence kaliteli bir kadromuz var. Şu anki jenerasyonun ve ülkemizin bu organizasyonlarda olması lazım. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Burada da bir hoca gitti yenisi geldi. Sürekli konuşuluyor Türk mü olsun yabancı mı olsun. Ben bir basın toplantısında söylemiştim. Futbolcunun pasaportu oynamıyor. Ben yabancılardan çok güzel şeyler öğreniyorum. Oyuna bakış açısı, hem saha içi, hem saha dışında da. Aynı şekilde biz de onlara bir değer katmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan şey zaman."
"Burada gelene de aynı sabrı göstermemiz gerekiyor. Biz çok seviyoruz birkaç kötü maçtan sonra hoca gitsin, başkan gitsin demeyi. Daha sağlıklı, daha düzenli bir ortamda, bunu zamana yayarak tabii ki başarılı oluruz. Türk mü yabancı mı konuşmaları bize fayda sağlamaz. Çok değerli Türk hocalarımız var tabii ki ama ben bu tartışmaya girmeden sürece odaklanıyorum. Burada bir karar verildi. Montella geldi. Ona en iyi olanakları sağlayıp sürece bakmamız gerekiyor. 1-2 olumsuz geçen maça bakıp hocayı eleştirmememiz gerekiyor. Gitsin mi kalsın mı bizim en büyük sorunumuz bu. O oyuncuyu aldı bunu almadı en çok konuştuğumuz şeyler. Çok didikleyip, irdeliyoruz biz. Ancak bizim ülkemizde sabır ve zaman çok zor. Elimizde iyi işler yapabilecek malzememiz var. Montella da kendini kanıtladı Adana Demirspor'da. Bizden de Selçuk hocamız yanında. Umarım çok başarılı olurlar."
"HAYATIMA DOKUNAN İSİM KOCAMAN"
Ömer Ali Şahiner, çalıştığı teknik direktörlerle ilgili samimi açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, şu sözleri kullandı;
"Ne kadarını aldım bilmiyorum ama benim hem özel hayatımda özellikle, kişilik, davranış biçimi açısından her zaman örnek aldığım, genelde de futbol camiasında hem dışarıda takdir edilen isim Aykut Kocaman'dır. Benim de hayatıma çok önemli dokunuşları oldu. Hem saha içinde hem saha dışında. Onun dışında olumsuzluk yaşadığım hiçbiri yok. Ancak en çok hayatıma dokunan isim Aykut Kocaman'dır. Çok beyefendi ve çok kaliteli bir kişiliğe sahip. Bunları düşündüğümde mesela bir takım yapacak olursam, mesela bir antrenörüm, savunmasına, disiplinine Aykut Kocaman'ı koyarım. Hücumda da kazanma isteği ve hırsına da Emre Belözoğlu'nu koyarım. Ben daha önce Emre hoca gibi bir insan görmedim. Her zaman kazanmak için düşünen, oynayan. Antrenmanda dahi, aramızda oynadığımız ayak tenisinde bile yenilgiyi kabul etmeyen bir kişilik. Şenol hocayı da kaleye koyalım.(gülerek)"
CANER ERKİN VİDEOSU!
Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transferinde Caner Erkin ile kullanılan videosu için, "Dışarıda bizi gören genç arkadaşlar, abi forma var mı, fotoğraf çektirelim derlerdi şimdi Caner Erkin videosu çok iyiye döndü her şey. Gökhan Yılmaz'ın fikriydi. Ben de bir düşündüm. Hatta yurtdışında da bir transfer öyle açıklandı sonra. Çok keyifli oldu. Biz saha içinde gerilimler yaşayabiliyoruz. Ancak maç bittikten sonra sarılıyoruz. Hepimiz arkadaşız. Hem bunu anlatan hem komik bir transfer videosu oldu." şeklinde konuştu.