Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transfer oluyor

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona geldi.

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Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transfer oluyor
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25 Ocak 2021 14:54
İttifak Holding Konyaspor'un simge oyuncularından Ömer Ali Şahiner, Başakşehir ile anlaştı.

Milli futbolcu için Başakşehir'in Konyaspor'a teklifi 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.

Bunun yanı sıra Konya ve Konyaspor ile simgeleşmiş Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki alacaklarından da vazgeçti.

Kaynak: Konya Yeni Gün



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