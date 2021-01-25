Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transfer oluyor

İttifak Holding Konyaspor'un simge oyuncularından Ömer Ali Şahiner, Başakşehir ile anlaştı.



Milli futbolcu için Başakşehir'in Konyaspor'a teklifi 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi.



Bunun yanı sıra Konya ve Konyaspor ile simgeleşmiş Ömer Ali Şahiner, Konyaspor'daki alacaklarından da vazgeçti.



Kaynak: Konya Yeni Gün



