Ömer Akgün, olimpiyat 4.'sü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.



Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.



Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı. Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.



Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.



Milli atıcımız Ömer Akgün atıcılıkta olimpiyat tarihimizin en büyük başarısına sahip oldu