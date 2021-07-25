Ömer Akgün, olimpiyat 4.'sü oldu

Milli atıcımız Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek kategorisi finalinde attığı 207.3 puan ile olimpiyatları 4. sırada tamamladı

Ömer Akgün, olimpiyat 4.'sü oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu.

Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek finalinde mücadele etti.

Toplam 8 sporcunun yer aldığı atışlarda Ömer, çok iyi bir yarış sergileyerek adını son 4'e yazdırdı. Madalyayı az farkla kaçıran milli atıcı, 207.3 puanla olimpiyat dördüncüsü oldu.

Altın madalyayı ABD'li Wiiliam Shaner, gümüş madalyayı Çinli Lihao Sheng, bronz madalyayı ise Çinli Haoran Yang elde etti.

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