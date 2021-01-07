Omar'ın lisansı askıya alınıyor!

Galatasaray, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın lisansını askıya alıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Omar'ın lisansı askıya alınıyor!
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07 Ocak 2021 08:49
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui'ye özel damlalarla medikal tedavi uygulanıyor.

Norveçli oyuncunun kesin durumu sezon sonunda belli olacak. Galatasaray, yabancı kontenjanını açma adına Omar'ın lisansını askıya alacak ve sağ beke takviye yapmaya çalışacak.

Omar'ın 650 bin Euro olan ikinci yarı ücretinin tamamının ödeneceği öğrenilirken, 29 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sadece eşim ve çocuklarımla hoş vakit geçirmek istemiştim, talihsiz bir kaza geçirdim. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğim. Daha güçlü döneceğim, söz veriyorum."

 



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