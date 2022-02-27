Omar: "Taraftarımızın önünde oynamak harika"

Galatasaray'da uzun süre sonra iç sahada maça çıkan Omar Elabdellaoui, Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar: 'Taraftarımızın önünde oynamak harika'
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27 Şubat 2022 22:14
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabadelloui, uzun bir aranın ardından Nef Stadyumu'nda maça çıktı.

Son olarak 22 Aralık 2020'de iç sahada oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçından tam 432 gün sonra Nef Stadyumu'nun yeşil çimleri üzerine çıktı.

Omar Elabadelloui, "Taraftarlarımızın önünde oynamak harika! Bunu uzun zamandır bekliyordum. Bu 3 puan taraftarlarımız içindi. Bugün bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için teşekkür ederim".

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