Omar: 'Taraftarımızın önünde oynamak harika'

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabadelloui, uzun bir aranın ardından Nef Stadyumu'nda maça çıktı.



Son olarak 22 Aralık 2020'de iç sahada oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçından tam 432 gün sonra Nef Stadyumu'nun yeşil çimleri üzerine çıktı.



Omar Elabadelloui, "Taraftarlarımızın önünde oynamak harika! Bunu uzun zamandır bekliyordum. Bu 3 puan taraftarlarımız içindi. Bugün bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için teşekkür ederim".





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