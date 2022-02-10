Omar için Eyüpspor'a izin çıkmadı

Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralayan 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Omar Elabdellaoui'yi de istedi ancak teknik direktör Torrent'ten izin çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Omar için Eyüpspor'a izin çıkmadı
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10 Şubat 2022 12:40
Ara transferin son günü Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı kiralayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un, Omar Elabdellaoui'yi de istediği ortaya çıktı.

Oğulcan'ın gönderilmesine izin veren teknik direktör Torrent, Omar'ın ise takımda kalmasını istedi. İspanyol hocanın raporu doğrultusunda Diagne'den boşalan yabancı kontenjanına Norveçli sağ bek eklendi.

Koronavirüs'ü yeni atlatan Omar, Kayserispor maçında kadroda olacak ancak savunmanın sağında Sacha Boey forma giyecek.

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