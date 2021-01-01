Omar Elabdellaoui'nin doktoru son durumu açıkladı

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşını kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı



Konu hakkında Omar Elabdellaoui'nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya'dan sıcak bir açıklama geldi. İşte o sözler...



DURUMU ŞU ANDA DAHA İYİ



"Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben ve plastik cerrahi arkadaşım, göz ekibiyle birlikte girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında, şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Bir planlama yapıyoruz. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Oluşan termal kimyasal bir travma. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan sonuç olarak nereye varacağı. Takiplerimizi yapıyoruz. Almadan önce dün gece inceleme yaptık. Bugün 1 saat kadar tetkik yaptık. Ultrason, biyomikroskobik incelemeler yapıldı. Daha iyi durumu."



İLERİSİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEM



"Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Türkiye'de ekipman olarak en iyi ekipmana sahip hastanedeyiz. Bu tür olaylara daha önce de müdahale ettik. Kök hücre laboratuvarımız var. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçlerde müdaheleler gerekebilir. Dünya ortalamasının üzerinde bir tedavi olacak. Bunu yapacağız. Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur. Basit bir parça, ufak bir leke yüzünden görme değişir. Ertesi gün lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Ben genel bir çerçeve çizmek istedim. Burada termal kimyasal bir yanık var. Ona bağlı bir tedavi uygulacağız."



1 GÜNDE FARK YARATTIK



"Temizlik işlemi yaptık. Yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemleri yaptık. Bu bile 1 gün içerisinde büyük bir fark yarattık. Yüzeyin restorasyonu işlemlerini adım adım planlıyoruz. Yarın yapılacak kontrolün ardından bir müdahale daha olabilir. Bunu düşünüyoruz ama daha gününü kararlaştırmadık."



