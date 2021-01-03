Omar Elabdellaoui: "Şikayet etmeyin işinden olmasın"

Galatasaray Kulübü, Omar'ın canıyla uğraşıp ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çeken ve bunu sosyal medyaya koyup yayılmasına neden olan kişileri mahkemeye verme kararı aldı. Bu bilgi kendisine iletilen Omar, "Kimse işinden olmasın" ricasında bulundu!

Haber; Sabah
Abone Ol
Omar Elabdellaoui: 'Şikayet etmeyin işinden olmasın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2021 11:08
Galatasaray'ın 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken, havai fişeğin elinde patlamasıyla gözlerinden ciddi şekilde yaralanmıştı.

Hayati tehlikesi olmayan ancak futbol kariyeri riske giren Omar'ın yaşadığı travmaya rağmen hastane odasında sergilediği duyarlı davranış herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişileri mahkemeye verme kararı aldı. Bu bilgi kendisine iletilen Omar'ın ilk sözleri "Lütfen şikayet etmeyin, kimse işinden olmasın!'' oldu.

 


FATİH: CİĞERİMİZ YANIYOR

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu.

YÜZÜNDE 2. DERECE YANIK

Kulüp doktoru Yener İnce, önceliklerinin Omar'ın sağlığı olduğunu, "Ne zaman sahalara dönecek" sorusunun doğru olmadığını söyledi. Gözdeki sorunun öncelik taşıdığının altını çizen İnce, "Yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrah arkadaşlar bunun sorun olmayacağını söyledi. Tedavi başladı" dedi.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için