Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından Slovakya ve Ermenistan maçları için yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı.
MİLLİ FORMAYLA 50. MAÇINA ÇIKACAK
Norveç formasıyla 49 maçı bulunan Omar Elabdellaoui, bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımla 50. maçına çıkmış olacak.
MİLLİ FORMAYLA 50. MAÇINA ÇIKACAK
Norveç formasıyla 49 maçı bulunan Omar Elabdellaoui, bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımla 50. maçına çıkmış olacak.