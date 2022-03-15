Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'na davet edildi. Tecrübeli oyuncu havai fişekle yaralanması sonrasında uzun süre milli formayı giyememişti.

, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui, Norveç Milli Takımı'na davet edildi
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15 Mart 2022 14:03
Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından Slovakya ve Ermenistan maçları için yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı.

MİLLİ FORMAYLA 50. MAÇINA ÇIKACAK

Norveç formasıyla 49 maçı bulunan Omar Elabdellaoui, bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımla 50. maçına çıkmış olacak.



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