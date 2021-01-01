Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Omar Elabdellaoui, havai fişek patlaması sonucu yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı
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01 Ocak 2021 00:57
Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman dokturlar tarafından takip edildiği belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılırken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'nın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedildi.



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